Nakon višegodišnjeg odsustva na scenu se vratila čuvena britanska automobilska manufaktura TVR iz koje je stigao dugo očekivan, ponovo rođen, sportski model Griffith.

Kompanija TVR je s proizvodnjom prestala 2006. godine, a dileme oko njenog potpunog gašenja ili ponovnog pokretanja proizvodnje trajale su do 2013. godine kada je odlučeno da će novac britanskih poslovnih ljudi, na čelu s Les Edgarom, biti dovoljan za novi početak.



Nekoliko godina nakon toga pred vama je rezultat rada posvećenih inžinjera kojima je „dirigovao“ čuveni Gordon Murray, a TVR-ov tek predstavljen sportski Coupe dvosjed s nazivom Griffith, koji je kompanija koristila od 1991. do 2002. godine, pokreće Fordov atmosferski 5-litarski V8 motor koji je za ovu priliku dorađen u kompaniji Cosworth.



Motor raspolaže s 500 KS koje se na zadnju osovinu distribuiraju preko ručnog 6-stepenog mjenjača, a Griffith (čija masa iznosi 1.250 kilograma i raspoređena je po osovinama u omjeru 50:50) od 0 do 100 km/h stiže za manje od četiri sekunde. Maksimalna brzina iznosi 322 km/h.



Dužina automobila iznosi 4.314, širina 1.850 i visina 1.239 milimtara, što ga čini manjim od Porscheovog modela 911 koji u TVR-u smatraju glavnim konkurentom. Na prednjoj osovini su 20-inčni točkovi (ispod kojih se kriju kočni diskovi promjera 370 mm), a ispod 21-inčnih točkova nazad TVR je postavio kočnice s diskovima promjera 350 mm.



TVR će premijernu ediciju napraviti u 500 primjeraka, ali će prvi kupci u svoj Griffith sjesti tek početkom 2019. godine.