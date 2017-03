Sajam automobila u Ženevi tradicionalno započinje godinu noviteta u autoindustriji. Ovogodišnje, 87. izdanje Sajma, otvara vrata posjetiocima sutra, 9. marta, ali sve premijere su već održane tokom novinarskih dana. Donosimo kratak pregled najvažnijih noviteta iz Ženeve.

Izložba preko 900 modela automobila, od čega je 148 svjetskih i evropskih premijera zvanično počinje sutra i trajat će do 19. marta, a čini se da ove godine posjetioci mogu uživati u raskošnoj "mješavini" vrhunskih supersportskih i onih nešto pristupačnijih sportskih automobila. Uvjerljivo najekstremniji i najegzotičniji auto ove godine stigao je iz Aston Martina. Hipersportski model Valkkyrie dolazi sa 6,5-litarskim atmosferskim V12 motorom i KERS sistemom koji je posuđen iz Formule 1, a čiji dio čini i baterijski sklop razvijen u kompaniji Rimac Automobili iz Hrvatske. Aston Martin je za Valkyrie razvio posebnu MonoCell karbonsku šasiju zahvaljujući kojoj će ukupna težina automobila biti ispod jedne tone. Uz maksimalnu snagu od 900 KS svima je jasno da taj odnos snage i težine uz vrhunsku tehnologiju obećava performanse koje do sada nisu viđene kod cestovnih automobila.Iako mnogo konvencionalniji, jednako zanimljive su bile i premijere novog McLarena 720 S koji donosi najnoviju tehnologiju, manje težine i više snage iz novog 4,0-litarskog motora. Pogađate novi konkurent Ferrariju 488 GTB na raspolaganju ima 720 konjskih snaga.Na drugom kraju filozofije sportskih automobila oživjela je legenda. Francuska marka Alpine pod kapom Renaulta premijerno je predstavila novi model A110 koji je preuzeo ime iz legendarnog modela koji je nekada harao na svjetskoj reli sceni. Alpine A110 modernog doba demonstrira jedinstven spoj klasičnih vrijednosti sportskog i savremenog automobila. Tako je Alpine ostala vrlo kompaktna i mala što uz aluminijsku konstrukciju donosi težinu od samo 1.080 kg. Potpuno novi 1,8-litarski turbo motor od 250 KS je smješten nazad/centralno i pogoni zadnje točkove. Blago razočarenje dolazi u vidu izostanka mehaničke blokade diferencijala koju mijenja elektronski sistem, a tu je i automatski mjenjač sa dvostrukim kvačilom.U Ženevi ne nedostaje ni sportskih automobila o kojima možemo koliko-toliko maštati. Tako je Honda predstavila potpuno novi Civic Type R sa 320 KS i 400 Nm okretnog momenta, a Ford je predstavio novu Fistu ST sa 200 KS, a među kompaktnim sportistima vrlo je važna i premijera sportske Toyote Yaris GRMN sa 1,8-litarskim motorom od 205 KS. Zanimljivo, Yaris GRMN jedini je auto u klasi, ali i šire, koji dolazi sa kompresorom umjesto turbo punjača.Kao i uvijek, neizostavni su i futuristički koncepti koji demonstriraju pravac u kojem će dizajn i tehnologija ići u skorije vrijeme. Jedan od najraskošnijih svakako je bio Peugeot Instinct koji dolazi kao demonstracija smjera koji će se Peugeot kretati u razvoju autonomnih automobila. Jednako zanimljiv bio je i Hyundai FE Concept čiji je dizajn insiran vodom, što je i logično s obzirom na to da koristi pogon na gorive ćelije.Crossoveri i SUV-ovi svih veličina su odavno postali nosioci prodaje većine marki, pa je bilo za očekivati da ćemo u Ženevi vidjeti dosta novih crossovera, ali i konceptnih najava takvih modela. Tako je Audi predstavio Q8 Concept koji izgleda raskošno i donekle neobično za ovu marku ali najavljuje kako bi trebao izgledati novi model u ponudi SUV-ova ove marke. Audi Q8 bit će svojevrsni konkurent BMW-u X6 i Mercedesu GLE Coupe. Među najzanimljivijim crossoverima u Ženevi bio je i potpuno novi DS Automobiles DS 7 Crossback koji pokazuje sav raskoš i avangardu ove francuske marke u za njih novom segmentu crossovera. Važnu premijeru imao je i Volvo sa novim XC60 koji donosi novi dizajn i kvalitete kojima se proslavio veći XC90. Među SUV-ovima najelegantniji je bio Range Rover Velar koji je potpuna novost u ponudi marke. Ovaj model smješten je iznad Evoquea, a donosi dizajn i unutrašnje uređenje koje postavlja nove standarde.Jedna od najvažnijih premijera sajma stigla je iz Volkswagena. Potpuno novi model u ponudi ove marke zove se Arteon , pa iako stiže kao svojevrsni nasljednik modela CC, u stvari je značajno drugačiji i bolji. U ponudi je smješten iznad Passata, a zahvaljujući kupeovskoj liniji izgleda vrlo elegantno zadržavajući izuzetnu praktičnost uz velika peta vrata prtljažnika.