Budućnost je sada! Pod tim motom otvoren je još jedan spektakularan sajam automobila u Frankfurtu. Iako su neke marke najavljivale svoj izostanak čini se da to nije umanjilo sjaj i značaj ovog sajma. Ove godine u Frankfurtu javnosti se predstavlja 363 inovacije i čak 228 svjetskih premijera.

Oko 1.000 izlagača iz 39 zemalja ove godine u na 67. izdanju sajma automobila Frankfurtu pokazuju da je budućnost zaista stigla. Tako je očito da sve vodeće svjetske automobilske marke stavljaju jasan naglasak na novu tehnologiju pogona, primarno na hibridnu i električnu, ali također očit je naglasak na ostalim srodnim tehnologijama što se može primjetiti po jakom prisustvu velikih IT kompanija na ovom sajmu, kao što su Facebook, Google i Qualcomm.Također, IAA sajam otkriva viziju novih načina mobilnosti kroz dio nazvan "The New Mobility World". Ovaj dio posvećen je novim "igračima" u svijetu mobilnosti i okuplja inovatore iz svih sektora, koji razvijaju nova rješenja, tehnologije ili proizvode za mobilnost sutrašnjice i šire. Sve u svemu, više od 250 kompanija i organizacija je predstavljeno u novom svijetu mobilnosti.Teško je izdvojiti najvažnije premijere ovogodišnjeg sajma u Frankfurtu, ali tu svakako spadaju fascinantni modeli kao što je Mercedes-Benz AMG Project ONE koji koristi pogonski sklop preuzet direktno iz bolida Formule 1, ima preko 1.000 KS i košta preko dva miliona eura.Također, i Audi je na domaćem terenu imao šta pokazati, pa je uz novi Audi A8 koji između ostalog nudi i autonomnu vožnju 3. nivoa pokazao i konceptni model Aicon koji je također fokusiran na autonomnu vožnju, te nudi 4. nivo autonomije i unutra uopšte nema klasične komande poput upravljača i pedala. Za ljubitelje klasičnih i ovovremenskih modela Audi je predstavio i potpuno novi RS4 koji ima 2,9-litarski twin-turbo V6 motor sa 450 KS.BMW je također osvjetlao obraz i u Frankfurt dovezao pregršt noviteta, gdje se svakako ističu potpuno novi M5 sa 600 KS i po prvi put pogonom na sve točkove, dok su jednako zanimljivi i konceptni Z4 Concept kojeg je BMW razvio zajedno sa Toyotom, kao i koncept Serije 8 i ranije predstavljeni veliki SUV koncept X7.Tu su i ostale važne premijere o kojima ćemo detaljnije pisati kao što je Ferrari Portofino koji dolazi kao zamjena za model California, kompaktni crossover iz Hyundaija pod imenom Kona, MINI sa svojim prvim električnim modelom, Opel sa nizom važnih premijera i to potpuno novi SUV Grandland X, te Insignia u verzijama GSi i Country Tourer.Porsche je također ozbiljno shvatio značaj domaćeg sajma pa je u Frankfurt dovezao novi Cayenne i Cayenne Turbo, ali i vrlo važan sportski model 911 GT2 RS koji važi za najradikalniji Porsche ikada napravljen zbog kombinacije 700 KS i zadnjeg pogona, ali i ubrzanja do 100 km/h za samo 2,8 sekundi.Ljubitelje sportskih modela obradovao je i Renault koji je napokon predstavio i R.S. verziju Meganea, a koja je dobila 1,8-litarski turbo motor sa 280 KS i zakretanje zadnjih točkova. Iz Renault Sporta obećavaju da će Megane R.S. opet biti u vrhu klase, a za kraj iduće godine najavili su i Trophy verziju sa 300 KS.Popularni crossoveri i SUV-ovi su opet u velikom broju došli u Frankfurt, pa je tako SEAT predstavio kompaktni crossover Arona, dok je Škoda održala svjetsku premijeru modela Karoq, koji konkuriše grupacijskim modelima kao što su Tiguan i Ateca.Volkswagen je također stavio veliki naglasak na razvoj električnih modela, i to konceptnim I.D. Crozz koji najavljuje skoru električnu revoluciju unutar Volkswagena, te pokazuje na koji način će biti koncipirana arhitektura njihovih budućih modela. Također, Volkswagen je održao i svjetsku premijeru važnog SUV modela T-Roc koji je zasnovan na platformi Golfa.