Citroen C4 Cactus je na tržiđtu od 2014. godine, a sada je francuska kompanija odlučila odbaciti nekonvencionalni dizajn kompaktnog hatchbacka te ga znatno unaprijediti.

Novi Cactus je znatno bolji, kako unutra, tako i izvana. Dobio je mekši ovjes, plutajući dizajn krova, a kupcima je na raspolaganju 31 kombinacija eksterijera.



Ipak, uprkos brojnim inovacijama, Cactus je zadržao poneku karakteristiku svog prethodnika. Prepoznatljivi Airbump bočni paneli su i dalje tu, no, znatno su smanjeni i pomjereni prema dolje u odnosu na centar vrata, sve do pragova. Prednja maska također posjeduje prepoznatljive karakteristike uključujući uske prednje svjetlosne sklopove.



Kupci mogu birati između devet boja karoserije, koje uključuju Polar bijelu, Platinum sivu i Sport crvenu boju. Na raspolaganju je i pet modela naplataka od legura. Sivi i crni 16-inčni Square naplaci su dostupni za modele sa slabijom opremom, dok kupci mogu odabrati i nešto skuplje 17-inčne Cross naplatke, koje je moguće dobiti u nekoliko različitih boja.



Također, kupcima je na raspolaganju niz PureTech trocilindričnih benzinskih motora, osnovni moder razvija 82 KS i uparen je s petostepenim manuelnim mjenjačem, PureTech 110 motor isporučuje 110 KS, a dostupan je sa petostepenim manuelnim ili šestostepenim automatskim mjenjačem. Najsnažniji je motor sa 130 KS, a može se kombinovati sa istim manuelnim ili automatskim mjenjačem.



Citroen nudi i BlueHDI dizel, ali će on biti u prodaji tek najesen 2018. godine. Moći će se kombinovati sa manuelnim ili automatskim mjenjačem. Snaga motora će iznositi 100 KS, odnosno 120 KS uz poboljšanji S&S EAT6 automatski mjenjač.



Unutrašnjost je opremljena vrhunskom tehnologijom, a vozačima je na raspolaganju 12 pomoćnih sistema. Tehnologije za povezivost uključuju mirror ekran funkciju, koja omogućava Android Auto, Apple CarPlay i MirrorLink povezivost. Navigacija je također tu, a omogućena je hitna geolokacija i usluge pomoći.



Pomoćni sistemi podrazumijevaju sistem kočenja u hitnim situacijama, prepoznavanje znakova ograničenja, upozorenje na napuštanje trake, upozorenje na potrebnu pauzu, sistem praćenja stanja vozača, sistem otkrivanja vozila u mrtvom uglu, sistem pomoći pri parkiranju, pomoćni sistem za kretanje uzbrdo, kameru za pomoć pri kretanju unazad, statična svjetla pri skretanju, kontrolu prijanjanja i sistem ulaska u automobil bez ključa.



Što se tiče unutrašnjosti, dostupno je pet opcija, Standard (siva sjedišta) Metropolitan Red (bež sjedišta i tamno crvena instrument tabla), Wild Grey (ssiva sjedišta i siva instrument tabla), Hype Grey (crna kožna sjedišta i siva instrument tabla) i Hype Red (bež kožna sjedišta s tamno crvenom linijom od Alcantare, tamno crvena instrument tabla i bež naslonjači za ruke).



Prodaja novog Citroena C4 počinje početkom 2018. godine, a cijene još uvijek nisu poznate.