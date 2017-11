Današnjom premijerom i predstavljanjem u Sarajevu kompanija Porsche Sarajevo, generalni zastupnik i uvoznih marke Volkswagen za BiH, zvanično je uvela potpuno novu generaciju modela Polo na naše tržište. Znatan rast u kvalitetu, savremena tehnologija i više mogućnosti presonalizacije samo su neke od stavki koje ističu novi Polo.

Foto: Klix.ba

Nakon što smo prisustvovali svjetskoj premijeri novog Volkswagen Pola u Berlinu još u junu ove godine, o čemu možete čitati ovdje , danas smo dočekali premijeru ovog važnog modela za Volkswagen i na našem tržištu. Nakon SEAT Ibize, Volkswagen Polo je drugi model Volkswagen grupacije iz ovog segmenta koji dolazi na novoj MQB A0 platformi i time donosi niz novosti i poboljšanja u odnosu na prethodni model.Međuosovinsko rastojanje je povećano u odnosu na prethodni model, što je rezultiralo s više prostora za putnike, posebno na stražnjem sjedištu, dok je i znatno povećan volumen prtljažnika s 280 na 351 litar.Pored klasičnih verzija opreme Trendline i Comfortline, Polo nudi i specijalnu verziju Polo Beats koja između ostalog dolazi s 300 vati snažnim zvučnim sistemom.Već osnovna verzija Polo Trendline raspolaže serijski LED dnevnim svjetlom za vožnju s Coming i Leaving-Home-funkcijom, limitatorom brzine i sistemom za posmatranje okoline "Front Assist" sa City funkcijom kočenja u nuždi i za prepoznavanje pješaka.Kao opcija je ponovo na raspolaganju automatska kontrola odstojanja "ACC" (sad se može aktivirati do brzine od 210 km/h). Novo na raspolaganju u Polu su asistent za promjenu trake "Blind Spot Detection" s asistentom za isparkiravanje, djelimično automatska funkcija isparkiravanja "Park Assist" i funkcija "Keyless Access".Osim toga, u Polu je na raspolaganju i potpuno nova generacija aktivnih info displeja pa je tako prvi Volkswagen, ali i prvi auto u koncernu koji je dobio ovaj novi sistem. Funkcionalnost i mogućnost korištenja digitalnih instrumenata su u ovom segmentu novost. Također, Polo dobija najnoviju generaciju Infotainment sistema s displejima veličine od 6,5 do 8,0 inča u dijagonali. Ovi ekrani su za dodatni osjećaj kvaliteta, ali i otpornosti prekriveni kvalitetnim staklom, baš kao na "high end" pametnim telefonima.Polo postaje primjetno šareniji i individualniji i to zahvaljujući velikom izboru novih boja karoserije (ukupno 14 boja laka) i dvanaest vrsta felgi (veličine od 14 do 18 cola, dijelom lakirano u kontrastnoj boji), instrumentne ploče u mnoštvu dekora i jedanaest različitih presvlaka sjedišta. Dalje mogućnosti individualiziranja novog Pola su potpuna LED svjetla naprijed, LED zadnja svjetla, Air Care Climatronic klima uređaj sa senzorom za vlažnost i sunce, kao i antialergijskim filterom, Wireless Charging za pametne telefone, kao i pojačavanje signala te "Sport Select" podvozje kao i jedan od najvećih panorama krovova u klasi.Za sada je novi Polo u Bosni i Hercegovini dostupan s novim 1,0 MPI motorom u verziji od 75 KS i snažnijim turbobenzincem 1,0 TSI od 95 KS, te uz izbor ručnog ili automatskog DSG mjenjača s dvostrukim kvačilom.Novi Volkswagen Polo u BiH starta s cijenom od 23.889 KM za osnovni model s Trendline paketom opreme i 1,0-litarskim motorom od 75 KS. Polo s istim motorom, ali bogatijim paketom opreme Comfortline dostupan je od 25.243 KM, dok je atraktivna Beats verzija sa snažnim audi sistemom dostupna od 27.733 KM.