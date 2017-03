Nissan je na sajmu automobila u Ženevi predstavio svoj popularni crossover Qashqai s poboljšanjima koja će znatno pojačati njegov premium dojam. Poboljšanja donose savremeni dizajn vanjskog izgleda, viši nivo kvalitete unutrašnjosti i još bolje vozne karakteristike.

