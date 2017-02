Ford je na tržište Bosne i Hercegovine uveo svoj novi model EcoSport, kompaktan i svestran crossover koji donosi brojne novosti u ovaj rastući segment.

Moderan i robustan potpuno novi Ford EcoSport je prvi SUV na svijetu koji nudi 1,0-litarski motor i među prvim modelima Forda u Evropi koji će biti ponuđen sa sistemom Ford SYNC sa AppLink koji omogućava vozačima da glasovnom kontrolom upravljaju aplikacijama na pametnim telefonima, tako da njihov pogled ostane na cesti, a ruke na upravljaču.



EcoSport je prvi Ford globalni model koji je u potpunosti razvijen u Južnoj Americi. Kako je prvi put predstavljen još 2003. godine, Ford je praktično stvorio ovaj segment u Brazilu i od tada je prodao više od 770.000 modela prve generacije modela EcoSport u toj regiji. Fordovi inžinjeri i dizajneri iz više od 16 zemalja su zajedno radili na razvoju potpuno novog EcoSport modela koji je pokrenut zbog povećanja potražnje za SUV modelima ovog formata i u Evropi.



Fordov prvi globalni SUV, EcoSport je moderan i praktičan - s kratkom haubom, položenim prednjim nosačima krova i prepoznatljivom hromiranom prednjom maskom sa zakošenim farovima i LED svjetlima.



Uz dostupne 17-inčne alu naplatke, srebrene krovne nosače, a uz hromirane detalje oko retrovizora i svjetala za maglu EcoSport je dizajniran uz dašak elegancije. Primjer pametnog dizajna je i mehanizam za otvaranje zadnjih vrata koji je integrisan u zadnje stop svjetlo, kako bi se dobio simetričan izgled s lijevim svjetlom gdje je na tom mjestu svjetlo za vožnju unazad te ujedno ručka za otvaranje ostaje čista.



Rezervni točak pune veličine montiran na vrata prtljažnika osigurava da EcoSport ima zapreminu prtljažnika koja je konkurentna i većim porodičnim automobilima, s ukupnom zapreminom do 375 litara, kada su nasloni zadnjih sjedišta uspravno podešeni.



EcoSport ima i 20 pametno smještenih pretinaca, uključujući i one u vratima koji mogu smjestiti i boce zapremine jednog i po litra, ladicu ispod suvozačevog sjedišta i hlađeni pretinac za rukavice koji može pohraniti do šest limenki zapremine 350 ml.



Potpuno novi EcoSport se nudi s hvaljenim 1.0-litarskim turbobenzinskim EcoBoost motorom koji je dobio i prestižnu nagradu "International Engine of the Year".



Sa 125 KS ovaj 1,0-litreni EcoBoost u prosjeku troši 5,3 l/100 km i emituje 125 g/km CO2. EcoSport također nudi i pristupačniju opciju sa 112 KS snažnim 1,5-litrenim benzinskim motorom koji može trošiti u prosjeku 6,3 l/100 km i emitovati 149 g/km CO2. Osnovni dizelski model ima 90 KS iz 1,5-litrenog dizelskog motora i postiže 4,6 l/100 km sa 120 g emisije CO2/km.



Potpuno novi Ford EcoSport predstavljen je u novom prodajnom salonu kompanije Grandautomotive d.o.o. te je na našem tržištu dostupan od 36.710 KM koliko košta model sa 1,5 Duratec motorom i Trend paketom opreme, dok je najpristupačniji dizelski model pokretan 1,5 TDCi motorom od 95 KS i kod nas uz paket opreme Trend košta 40.821 KM do registracije.