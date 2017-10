BMW predstavio novi Safety Car za MotoGP šampionat

Sigurnosni automobil za narednu MotoGP sezonu bit će posljednje izdanje modela M5 koji je opremljen M Performance komponentama, a tu su i adekvatne "ratne boje" koje će BMW koristiti na novorazvijenom trkaćem modelu M8 GTE.

U BMW-u nastavljaju višegodišnju saradnju s MotoGP šampionatom, a najnoviji sigurnosni automobil koji će se koristiti na stazama na kojima će naredne sezone voziti najbrži motociklisti svijeta bit će aktuelno izdanje modela M5 koji je, pored standardnih opcija, opremljen s nekoliko karbonskih detalja s poduže M Performance liste.



Pored karbonskih karoserijskih detalja, automobil je opremljen i novim olakšanim izduvnim sistemom koji je napravljen od titanija, a unutrašnjost krase dva prednja sjedišta koja su za ovu priliku "posuđena" od modela M4 GTS. Dio paketa svakako čini i nekoliko signalizacionih LED svjetala.



Podsjećanja radi, novi M5 pokreće 4,4-litarski V8 biturbo motor koji razvija 600 KS pri 6.700 obr/min i 750 Nm najvećeg obrtnog momenta od 1.800 do 5.600 obr/min, što je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h nakon 3,4 sekunde i 305 km/h (s opcionim paketom M Driver).



BMW je kao sigurnosne automobile u MotoGP šampionatu do sada koristio modele M2, M4 Coupe, M6 Gran Coupe, 1M Coupe i X6 M.