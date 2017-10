Lotus je predstavio ultraekskluzivni model Elise Cup 260, koji će biti proizveden u samo 30 primjeraka.

Radi se o automobilu inspirisanom utrkama čija aerodinamika stvara 180 kg downforcea, a koji dostiže maksimalnu brzinu od 243 km/h.



U proizvodnji automobila su se koristila karbonska vlakna kako bi on bio što lakši. Sjedišta su sportska i veoma lagana, a čak je i akumulator zamijenjen laganom litij-jonskom baterijom.



Ovaj automobil ne treba zamijeniti sa Eliseom Cup 250, jer ima novu šasiju, koju je razvio Lotusov motorsport odjel. Pokreće ga 1,8-litarski motor sa superpunjačem, koji razvija 250 KS i 254 Nm obrtnog momenta, a automobil je težak 902 kg.



Motor je upasren sa šestostepenim manuelnim mjenjačem, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h su potrebne svega 4,2 sekunde. Elise Cup 260 posjeduje 16-inčne prednje i 17-inčne stražnje naplatke od legura s gumama koje su za 10 mm šire u odnosu na one koje je imao njegov prethodnik. Rezultat je više gripa.



Unutrašnjost je presvučena Alcantarom, a korištena su i karbonska vlakna.



Cijena automobila iznosi 66.600 eura, a opcije uključuju izduvni sistem od titanija koji "štedi" sedam kilograma (4.477 eura), klima-uređaj (1.399 eura), blatarice (168 eura) i zvučnu izolaciju (392 eura).