Citroën predstavlja C-Aircross Concept, konceptno vozilo u bojama sa snažnim karakterom koje odražava svoju viziju kompaktnog SUV-a. Sa svojim originalnim dizajnom i putničkim prostorom koji se usredotočuje na udobnost koncept utjelovljuje Citroënovu sposobnost istupanja iz mase bez obzira na automobilski segment.

Citroën predstavlja C-Aircross Concept, konceptno vozilo u bojama sa snažnim karakterom koje odražava svoju viziju kompaktnog SUV-a. Sa svojim originalnim dizajnom i putničkim prostorom koji se usredotočuje na udobnost koncept utjelovljuje Citroënovu sposobnost istupanja iz mase bez obzira na automobilski segment.

Pročišćen i grafički putnički prostor

Brojna i maštovita mjesta za odlaganje

Povezivanje za razmjenu doživljaja i iskustava

Terenske sposobnosti

Sa ovim oblikom karoserije, koji je usmjeren na međunarodna tržišta, Citroen najavljuje svoju ofanzivu na segment sportskih terenskih vozila u Evropi. Njegova jedinstvena osobnost povezana je sa duhom novog modela C3 koji se na tržištu pojavio krajem 2016. godine.Timovi za stilsko oblikovanje kod Citroëna su preko vozila C-Aircross Concept uspješno povezali tekuće linije sa atributima SUV-a, i to na kompaktnoj karoseriji (dužina: 4,15 m, širina: 1,74 m, visina: 1,63 m). Koncept C-Aircross gradi na prepoznatljivim produktnim i stilskim potezima novog C3, zato se kod njega izmjenjuju glatke površine i grafički kontrasti sa naglascima u boji.Eleganciji cijele karoserije doprinosi nijansa u plavoj boji koja je u kontrastu sa bojom Corail Fluo za naglaske u boji, s kojima je izražena zabavna strana ovog konceptnog vozila za slobodno vrijeme. Između narančasto obojenih elemenata se, između ostalog, nalaze obrube farova, središnji poklopci točkova, bočne zaštitne letvice i krovni prtljažni nosači s LED diodama na krajevima.U skladu sa cjelokupnim izgledom marke i stilističkim smjernicama dizajniranja spoljašnosti novog C3, koncept C-Aircross ima zaobljen prednji dio koji pruža osjećaj sigurnosti i u dva nivoa raspoređena prepoznatljiva svjetla. Dnevna svjetla sa LED diodama koja se u gornjem dijelu spajaju s ukrasnom maskom odvojena su od glavne funkcije osvjetljenja koja je ugrađena niže. Također i zadnji dio, čist i grafički, donosi izrazite stilske poteze. Koncept C-Aircross je sa strane markantan i naglašen, a na pozadini ima 3D svjetla u obliku tri lebdeća obruča koji daju veoma tehnološki utisak.Isti lebdeći osjećaj ostavljaju i ukrasni elementi ugaonih stijena i krova. Lebdeće izrađene i osvijetljene zadnje ugaone stijene sa snažnim grafičkim kontrastom su prepoznatljiv potez ovog koncepta, dizajnirane kao aerodinamični prozorski kapci, dok je krov opremljen staklenom panoramskim prozorom koji donosi izvor svjetlosti. Stilizirane zadnje ugaone stijene u boji Corail Fluo zastiru pogled u unutrašnjost vozila, ali propuštaju svjetlost. Velika količina zastakljenih površina i velika kabina naglašavaju jedinstven karakter ovog koncepta i ukazuju na prostran i osvijetljen putnički prostor.Još jedan od ključnih elemenata razvoja ovog koncepta: uzimanje u obzir aerodinamike. To se uglavnom ogleda u dizajniranju koncepta i njegovoj općoj uravnoteženosti. Sve površine su promišljeno dizajnirane uzimajući u obzir zračne tokove koji uz njih nastaju. Za još bolju učinkovitost, ovaj koncept je opremljen i upravljačkim ulaznim otvorima za zrak u prednjem odbojniku, otvorima za zrak u bočnim štitnicima donjeg dijela vrata nazvanim "air breather" i zadnjim difuzorom za dodatnu poboljšanu aerodinamičnost.Koncept Citroën C-Aircross ima vrata sa suprotnim otvaranjem koja nude lakši ulazak u vozilo. Takav način otvaranja koji doprinosi boljoj udobnosti nadovezuje se na postojeći koncept vozila C-Aircross CXperience. C-Aircross Concept poziva na vožnju i izlete sa svojim putničkim prostorom korisnog izgleda, prijatno velikim i živahnim.Citroënovi dizajneri su se odlučili u vozilu izraditi zračnu i mišićavu armaturnu ploču bez instrument table te sjedala koja se čine kao da vise u zraku. U unutrašnjoj arhitekturi prevladava vodoravan smjer koja daje osjećaj fluidnosti, savremenosti i prostranosti.Osim jednokrakog obruča volana s pojednostavljenim upravljačima koji koketira s historijom marke, na armaturnoj ploči presvučenoj tkaninom ugrađen je i zadimljen "projekcijski prikazivač" na kojem se u vozačevom vidnom polju nalaze svi mjerači. Prikaz informacija u boji se odlično uklapa s ovim sportskim terenskim vozilom sa snažnom igrom boja. U sredini armaturne ploče kraljuje veliki 12-inčni ekran na dodir s posebnim grafičkim izgledom na kojem se prikazuju različite informacije o vožnji i zabavno-informativni sadržaji. Ispod njega je ugrađena središnja konzola koja se rasteže od prednjih sjedala do zadnjih i sadrži puno korisnih mjesta za odlaganje.Armaturna ploča, koja je u cijelosti odjevena u svijetlo sivu i živahnu narančastu boju i izrađena u obliku pročišćene i u zraku lebdeće letve, poigrava se sa kontrastima sve do obloga koje se nalaze kod vrata i nudi brojna mjesta za odlaganje. Veliko mjesto za odlaganje nazvano „pernica“ i obojeno u narančastu boju rasteže se po cijeloj dužini armaturne ploče.Posebnu pažnju su namijenili i ostalim stilskim detaljima. Konceptno vozilo C-Aircross ima u unutrašnjosti također prepoznatljivo osvjetljenje i naglaske u boji oko zračnika i na kopčama sigurnosnih pojaseva. Boja Corail Fluo koja prevladava na podu i tepisima stvara lijep učinak obojenih slatkih nijansi.U cilju praktičnosti i svakodnevne korisnosti u konceptnom vozilu C-Aircross se nalazi puno velikih i preglednih prostora za odlaganje. Vozač i suvozač imaju naprijed na raspolaganju originalno mjesto za odlaganje koje se rasteže duž cijele dužine armaturne ploče."Pernica", kao što su ga nazvali, ima izbočine koje podsjećaju na model C4 Cactus i sprječavaju predmetima da bi klizali okolo po mjestu za odlaganje. Dvostruki pretinac sa remenima koji koketira sa svijetom putovanja i izradom kofera za putovanje isto tako nudi veoma korisno mjesto za odlaganje putnicima na prednjim sjedalima.I ostala maštovita mjesta za odlaganje za lakši život: veliki pretinci za sitnice u vratima i prostor za odlaganje ručne torbice ispod središnje konzole, dobro sakriven od znatiželjnih pogleda. Dizajneri su skicirali i sjedala sa ugrađenim džepovima koji se skrivaju u naslonu i sa strane. Na kraju trebamo spomenuti i središnju konzolu sa veoma dubokim pretincem i prvim posebnim malim pretincem za bežično punjenje s korištenjem indukcije u prednjem dijelu.Ova konzola se rasteže nazad i ima još jedan prostor za odlaganje pametnih telefona koji je na dohvat putnicima na zadnjim sjedalima. Ovi putnici će moći na poleđini prednjeg sjedala namjestiti tablet računalo i na njemu pogledati film, a moći će ga i čuvati na sigurnom u skrivenoj pregradi na sredini klupe za sjedenje.Koncept C-Aircross ima pametno i intuitivno korisničko okruženje. Vozač i njegovi putnici imaju na 12-inčnom središnjem ekranu na dodir pristup brojnim korisničkim funkcijama. To je pravo kontrolno središte vozila koje olakšava korištenje i istovremeno jača osjećaj veličine i prostranosti putničke kabine.Zabavno-informativni sistem sa povezanim 3D navigacijskim sistemom Citroën Connect Nav s prepoznavanjem govora omogućuje da tokom vožnje imaju svi pristup različitim informacijama. Svako može podesiti svoju temperaturu klimatizacije, odabrati muziku po svojoj želji ili pogledati svoj omiljeni film. S obzirom na željeni doživljaj dostupnih je više konfiguracija: omjer 1/3 -2/3 ili 2/3 -1/3 odnosno prikaz na cijelom ekranu. Putnici postaju akteri putovanja poput vozača.Za lakšu razmjernu podataka i komunikaciju u vozilu Citroën nudi automatsku sinkronizaciju svih uređaja pomoću aplikacije Mirror Screen koja je dostupna i na postojećim modelima u prodajnoj ponudi.Kamera visoke rezolucije ConnectedCAM Citroën™, koja je prvi put predstavljena kod novog C3, spaja društvenost i umirenost duha. Ugrađena je iza unutrašnjeg retrovizora i memorira sve što vozač vidi ispred sebe, a vozača poziva da jednostavnim klikom podijeli svoje fotografije i videosnimke na društvenim mrežama.C-Aircross Concept ima i aplikaciju Share with U. Ova nova usluga omogućava putnicima da jednostavno sa svojim saputnicima podijele svoje medijske datoteke (igre, muzika, videosnimci) i koriste ih u vozilu.Na području povezivanja i interakcije sa spoljašnjim svijetom koncept C-Aircross ima u sredini konzole i poseban pretinac za bežično punjenje pametnih telefona s indukcijom.U cilju postizanja prave akustičke udobnosti dizajneri su se posvetili i prostornom zvuku u putničkom prostoru. Prednji i zadnji nasloni za glavu opremljeni su ugrađenim zvučnicima i mikrofonima, što u vozilu C-Aircross Concept stvara prave zvučne mjehuriće za akustički doživljaj. Svako se dakle može odlučiti da li želi razgovarati sa ostalim putnicima ili se izolirati.Konceptno vozilo C-Aircross sa izgledom sportsko terenskog vozila i svojim zabavnim duhom i savremenim tehnologijama nudi zaista pravu udobnost u vožnji. Dobro je opremljen za svakodnevna putovanja u gradskim sredinama, ali i za izlete u planine ili na more, kako sa porodicom tako i sa prijateljima. U središnjoj konzoli ima okretljiv prekidač višenamjenske funkcije "Grip Control".Funkcija Grip Control je nadogradnja klasičnih sistema za sprečavanje proklizavanja točkova, ugrađena u računalo sistema ESP. Upravlja proklizavanjem pogonskih prednjih točkova i na taj način brine za lakšu vožnju po zahtjevnom terenu. Svrha ove inteligentne tehnologije je poboljšanje pogonske snage uz korištenje 5 načina djelovanja:- STANDARD: Ovaj način rada je namijenjen običajnim uvjetima na cesti (glavne ceste, autoceste, gradska središta) sa niskim pojavljivanjem proklizavanja.- PIJESAK: Ovaj način rada održava proklizavanje oba pogonska prednja točka istovremeno i na taj način omogućava napredovanje na rastresitoj podlozi. Na taj način sprečava i da bi se vozilo ukopalo.- NESTABILAN TEREN: Ovaj način rada djeluje kao diferencijal s blokadom i brine se za kretanje vozila na klizavoj podlozi (blato, mokra trava, kolovoz).- SNIJEG: Ovaj način rada na snježnoj cesti stalno prilagođava proklizavanje pojedinačnih pogonskih točkova prianjanju koje je na raspolaganju.- ESP OFF: Ovaj način rada omogućava isključivanje sistema za elektronsku kontrolu stabilnosti ESP (aktivan do brzine 50 km/h).