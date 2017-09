Do sada je bila prava rijetkost vidjeti neki od modela Infinitija na našim cestama. Zahvaljujući ovlaštenom zastupniku Grand Automotive iz Sarajeva, čiji je salon nedavno otvoren u naselju Šip, Infiniti je od sada dostupan i u našoj zemlji.

