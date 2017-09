Električni Golf neće doživjeti sljedeću generaciju

Kompanija Volkswagen već duže vrijeme nudi svoje električne automobile kao verzije modela s konvencionalnim motorima, a to se posebno odnosi ne e-Golf i e-Up! No, budući električni automobili će koristiti svoju MEB platformu.

Kompanija Volkswagen već duže vrijeme nudi svoje električne automobile kao verzije modela s konvencionalnim motorima, a to se posebno odnosi ne e-Golf i e-Up! No, budući električni automobili će koristiti svoju MEB platformu.

MEB platforma će omogućiti Volkswagenu da proizvodi bolja električna vozila s dometom između 400 i 600 km. Njemačka kompanija napreduje polako, a veći uspjeh se očekuje 2020. godine, kada će se na tržištu pojaviti prvi model iz porodice I.D. To znači da električni Golf više neće biti kompetitivan, jer se njegove baterije "guraju" gdje god to dozvoljava njegova trenutna platforma i to u vrijeme kada je glavno rješenje stavljati ih u pod automobila.Rezultat toga je činjenica da će trenutna generacija e-Golfa biti ujedno i posljednja kada je riječ o električnim verzijama ovog popularnog modela. Volkswagen će osmu generaciju Golfa proizvoditi samo sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Ipak, plug-in hibridna verzija je i dalje moguća opcija.Predstavljanje i proizvodnja kompaktnog I.D. modela će uslijediti mjesec dana nakon predstavljanje osme generacije Golfa.