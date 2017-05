Promo / Automobilska asistencija-najbolji saputnik

Kome biste se obratili za pomoć ako ste zaključali ključeve u prtljažnik automobila, ako vam u sred noći na cesti pukne guma ili vam se isprazni akumulator jer ste zaboravili ugasiti svjetla?

Kome biste se obratili za pomoć ako ste zaključali ključeve u prtljažnik automobila, ako vam u sred noći na cesti pukne guma ili vam se isprazni akumulator jer ste zaboravili ugasiti svjetla?

Nekoga sigurno imate na umu. Ali šta ako vam se to desi u tri sata ujutro u inostranstvu? Tada većina onih na koje ste ranije pomislili da vam mogu pomoći otpada. I na koga onda u ovakvim slučajevima možete računati?Ako vam se na putu desi slična neugodnost, vaš najbolji saputnik će biti automobilska asistencija Triglav Osiguranja. To je oblik osiguranja koji vam obezbjeđuje 24-satnu pomoć - usluge auto asistencije i pokriva troškove kako u BiH, tako i na području čitave Europe. Možete izabrati jedan od ponuđena tri paketa: Standard, Plus ili Comfort i bezbrižno krenuti na put.Policom osiguranja automobilske asistencije uključene su raznovrsne asistencijske usluge i pokriveni su troškovi njihovog izvođenja do sume osiguranja, bilo da se radi o manjem kvaru na automobilu, prevozu i spašavnju vozila, problemu sa ključevima, dostavi goriva, prevozu osiguranika, dostavi rezervnih djelova u inostranstvo, hotelskom smještaju osiguranika, angažovanju zamjenskog vozača, novčanoj pozajmici u slučaju krađe novca ili dokumenata itd.Ukoliko nastane osigurani slučaj pozovite broj asistencijskog centra i po pozivu navedite: broj police osiguranja, svoj kontakt broj i kontakte vaših saputnika, mjesto kvara, uzrok nastale štete, broj osoba u vozilu. Za pozive iz BiH trebate pozvati 080 020 269, a za pozive iz inostranstva + 386 1 558 2960.Sa stručnim saradnikom iz asistencijskog centra ćete se dogovoriti o svim detaljima – gdje će odvesti pokvareni automobil, gdje ste namjeravali ići, kada se vraćate i da li ćete za nastavak puta trebati prevoz. U asistencijskom centru će naručiti popravku kod ugovornog partnera koji je ovlašten za područje na kojem se nalazite.Sa asistencijom bez brige krenite na put, bilo da se radi o kraćoj relaciji ili je putovanje do vaše željene destinacije 200 kilometara ili više. Jer čak i ako se nešto nepredviđeno desi tokom vožnje, automobilska asistencija je od vas udaljena samo jedan poziv, bez obzira koliko je sati.Više informacija o osiguranju automobilske asistencije možete dobiti na svim prodajnim mjestima Triglav Osiguranja i putem web stranice www.triglav.ba