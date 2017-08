Audi uvodi nove brojčane oznake modela

Svaki novi Audi uskoro će iz fabrike dolaziti sa novom brojčanom oznakom na zadnjem dijelu.

Trenutna ponuda Audi modela označena je jednim slovom iza kojeg slijedi broj koji predstavlja i klasu i vrstu vozila. Prilično jednostavno. A1 je, na primjer, najmanja model u ponuda+i marke, dok je Q7 trenutno najveći SUV u ponudi Audija.Ipak, sada je Audi odlučio da ove oznake učini komplikovanijima, iz nama nepoznatograzloga. Dva broja će sada biti dodata na zadnjoj strani svakog Audi vozila uz trenutnu oznaku modela i tip motora. Brojevi će zavisiti od snage motora i kreću se od 30 do 70.Na primer, broj "30" će se pojaviti na svim modelima sa snagom od 109 do 128 konjskih snaga (81 i 96 kilovata). Također, broj "45" će se odnositi na snagu od 226 do 248 KS (169 i 195 kW). Broj "50" će predstavljati automobile sa snagom od 281 do 308 KS (210 do 230 kW), dok će "55" označiti automobile sa maksimalnom snagom u rasponu od 328 do 368 KS (245 do 275 kW).U samom vrhu ponude, broj "70" označavti će Audijevu ponudu modela visokih performansi, tačnije modele koji proizvode više od 536 KS (400 kW). Svaki od brojeva će biti postavljen uz oznake TFSI, TDI, G-tron ili E-tron koji već mogu biti prisutni.Ovom logikom su odrešene nove oznake Audija:30 = 109-128 KS (81-96 kW)35 = 147-160 KS (110-120 kW)40 = 167-201 KS (125-150 kW)45 = 226-248 KS (169-185 kW)50 = 281-308 KS (210-230 kW)55 = 328-368 KS (245-275 kW)60 = 429-455 KS (320-340 kW)70 = 536+ KS (400+ kW)