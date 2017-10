Njemački tuner ABT je svojom magijom uspio izvući mnogo više snage iz motora Škode Octavije RS.

ABT je za Octaviju RS pripremio 19-inčne naplatke i tvrđi ovjes čime je automobil spušten za 20 mm, ali se osim toga ne vide neke promjene na Škodinom karavanu. Međutim, tajna se krije ispod poklopca motora.



Tuner se dokusirao na 2,0-litarski četverocilindični benzinski motor s turbopunjačem, koji više ne razvija 230 KS i 350 Nm obrtnog momenta. Zahvaljujući ABT-ovom kontrolnom modulu, TSI motor sada isporučuje 315 KS i 450 Nm obrtnog moemnta, što je povećanje za 85 KS i 100 Nm.



Ovo se nameće kao savršeno rješenje za one koji žele Octaviju jednaku SEAT-u Leonu ST Cupri sa 300 KS, posebno jer je standardna Octavia RS najsnažniji Škodin model sa 245 KS. Teško je vjerovati da će Škoda aktuelnu generaciju učiniti još snažnijom.



Druga alternativa za one koji žele karavan iz VAG grupe s 300 KS je Golf R Variant s 310 KS, ali je on dosta skuplji te dolazi ekskluzivno s 4Motion pogonom.



Sestrinski brend SEAT iz Španije nudi izbor između manuelnog mjenjača i prednjeg pogona te automatika s pogonom na sva četiri točka za Leon ST Cupru.



ABT je specijalizovan za tuniranje automobila VAG grupe, a nedavno predstavljeni Audi RS5 Coupe dolazi s masivnih 510 KS.