Vozači oprez: Smanjena vidljivost zbog magle

Ilustracija (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U kotlinama i uz riječne tokove jutros je zbog magle vidljivost mjestimično smanjena.

U kotlinama i uz riječne tokove jutros je zbog magle vidljivost mjestimično smanjena.

Na putevima koji prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prijevoja, upozorava se na moguće odrone zemlje ili kamenja.



Zbog redovnog održavanja tunela „Vukov gaj“ i „Oštrik“ na autoputu A-1, večeras od 23.00 do 02.00 sata bit će zatvorena dionica Butila-Sarajevo sjever, a od 02.00 do 05.00 sati Sarajevo sjever-Butila.



Obustava saobraćaja aktuelna je na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale (dionici Ljubogošta-Pale), gdje se izvode radovi u tunelu Kalovita Brda. U funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini.



Zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta R-445 Semizovac-Ilijaš u Malešićima (od pružnog prelaza do mosta Malešići), danas (01.11.) od 07.00 sati do 02.11. do 20.00 sati, doći će do obustave saobraćaja. Za vrijeme obustave, vozila će saobraćati alternativnim pravcem.



Usporeno je saobraćanje na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a gdje je postavljena privremena signalizacija. Izdvajamo magistralni put M-17 u Konjicu i kod mjesta Drivuša, magistralni put M-14.1 Odžak-Vukosavlje, kao i regionalne puteve: R-469 Živinice-Međaš, R-445 Semizovac-Visoko i R-461a Srebrenik-Donja Orahovica.



Povodom vjerskog praznika „Svi Sveti“, danas se obustavlja saobraćaj na magistralnim putevima M-14.1 u Odžaku (07.00-20.00 sati) i M-14.2 Orašje-Šamac (Donja Mahala „Šibovača“, 07.00-19.00 sati). Za vrijeme obustava, vozila će biti preusmjerena lokalnim saobraćajnicama.



Na graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.