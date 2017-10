Velika Britanija neće priznati Kataloniju

Foto: EPA-EFE

Velika Britanija neće priznati odluku katalonskog parlamenta koji je proglasio nezavisnost od ostatka Španije, saopšteno je iz Vlade u Londonu.

Portparol premijera Theresa May rekao je da je proglašenje nezavisnosti zasnovano na nelegalnom glasanju.



On je dodao da Velika Britanija želi da Španija sačuva jedinstvo, prenosi BBC.



"Velika Britanija neće priznati nezavisnost, koju je jednostrano proglasio katalonski parlament. Proglašenje se zasniva na glasanju, koje su španski sudovi proglasili nelegalnim", rekao je on.



On je dodao da Britanija želi da se u Španiji poštuju vladavina prava, Ustav i jedinstvo zemlje.