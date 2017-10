Zvaničnici Madrida danas u katalonskim institucijama, sud odlučuje o sudbini Puigdemonta

Foto: EPA-EFE

Sud u Madridu danas će dobiti svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje će odlučiti da li će podići optužnicu protiv lidera Katalonije Carlesa Puigdemonta i ostalih. Ukoliko odluče da ga krivično gone, Puigdemont će biti uhapšen i smješten u pritvor. Također, zvaničnici državne vlasti danas ulaze u institucije Katalonije i preuzimaju kontrolu.

Mnogi ovo nazivaju Danom D za špansku demokratiju, a sve se dešava u prvoj sedmici nakon što je Španija uspostavila direktnu kontrolu nad Katalonijom i ukinula joj autonomiju. Ovo će biti jedan od testova kako će novi sistem funkcionisati.



Postavlja se pitanje da li će se Puigdemont i drugi ministri pojaviti u svojim uredima, kao i javni službenici te da li će katalonska policija prihvatati naredbe od Madrida s obzirom na to da im je šef otpušten tokom vikenda.



Španski ministar vanjskih poslova Alfonso Dastits uvjeren je da će se ljudi ponašati odgovorno te da će javni službenici obavljati svoje dužnosti profesionalno.



"Uvjereni smo da će policija uraditi ono što treba, a to je da osigura mir i provođenje zakona i reda u Kataloniji", rekao je.



Ukoliko bi došlo do hapšenja Puigdemonta, to bi moglo izazvati velike nemire jer su mnoge njegove pristalice kazale kako su spremne rizikovati da budu uhapšeni ili povrijeđeni kako bi ga zaštitili. S druge strane, Puigdemont neće odstupiti, a najavio je da će se i dalje boriti za nezavisnost Katalonije.



Vlada Španije poručila je Puigdemontu da se može kandidovati na prijevremenim izborima koji će biti održani u decembru, ali ovo će moći uraditi samo u slučaju da ne bude uhapšen i zatvoren.