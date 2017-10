Zlatne poluge pronađene prije pet godina ostaju u vlasništvu švicarskog sela

Zlatne poluge koje su prije pet godina pronađene u selu Klingnau u švicarskom kantonu Aaragua ostat će u vlasništvu mještana ovog sela. Vrijednost poluga koje se dovode u vezu s bh. državljaninom je veća od 170.000 KM.

Dvojica uposlenika komunalnog preduzeća pronašli su zlatne poluge u plastičnoj vrećici na livadi u junu 2012. godine. Radnici su poluge predali direktoru preduzeća, a on općini koja je slučaj prijavila policiji.



Švicarski policajci pokrenuli su potragu za vlasnikom, a inicijalni tragovi povezivali su zlato s bh. državljaninom koji je u tom periodu bio u zatvoru. Do njega u doveli otisci prstiju, ali identitet nije objavljen. Vlasništvo nije dokazano, kao ni to da su zlatne poluge povezane s nekim krivičnim djelom.



Kratko prije isteka roka od pet godina, kada se prema švicarskom zakonu otkriće dodjeljuje onima koji su ga otkrili, odnosno vlasnicima zemljišta, dvije osobe su se prijavile kao vlasnici. Sud je odbacio njihove tvrdnje.



Sada su zlatne poluge u vlasništvu sela, a radnici koji su ih pronašli imaju pravo na 10 posto od ukupne vrijednosti, objavila je novinska agencija ATS.