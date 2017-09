Uragan Maria je uništio električnu mrežu u Portoriku, tako da je 3,5 miliona ljudi ostalo bez struje, piše BBC.

Abner Gomez, šef agencije za katastrofe, rekao je da Portorikanci nemaju struje. Američki nacionalni centar za uragane je saopćio da su katastrofalne poplave nosile sve pred sobom na dijelovima otoka.



Gurverner Portorika Ricardo Rossello je rekao da je dosad prijavljen jedan smrtni slučaj, a to je čovjek kojeg su pogodili objekti nošeni snažnim vjetrom.



Uragan Maria je oslabio i postao oluja druge kategorije, a trenutno napušta američku teritoriju i kreće se prema Dominikanskoj Republici.



Rossello je uveo policijski sat od srijede do subote, koji je na snazi od 18:00 do 6:00 sati. Uveden je djelomično i zbog srušenih stubova električne mreže te kablova koji se zajedno s drugim ostacima nalaze na ulicama.



Maria je najsnažniji uragan koji je zahvatio Portoriko u posljednjih 100 godina. Šteta je bila neizbježna, a brojni Portorikanci su utočište pronašli u 500 skloništa.



Uragan Maria će danas zahvatiti Dominikansku Republiku, a potom i Bahame.



Na otoku Dominica je umrlo sedmero ljudi, a fotografije snimljene iz zraka su pokazale veliku štetu. Vlasti očekuju rast broja žrtava.



Uragan Maria je donio vjetrove koji su puhali brzinom od 225 km/h, čupali drveće, stubove i krovove. Na američkoj teritoriji je napravio štetu od 73 milijarde dolara.