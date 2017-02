Zarif: Oscar za iranski film je potez protiv Trumpove zabrane

Mohammad Javad Zarif (Foto: EPA)

Šef iranske diplomatije čestitao je režiseru Asgharu Farhadiju za dobijanje Oscara za najbolji strani film za njegovo ostvarenje "Trgovac".

Mohammad Javad Zarif izjavio je u ponedjeljak da je nagrada potez protiv izvršne naredbe predsjednika Donalda Trumpa kojom se zabranjuje ulazak u SAD građanima iz sedam većinski muslimanskih zemalja, među kojima je i Iran.



"Ponosan sam na ekipu 'Trgovca' zbog Oscara i stava prema zabrani ulaska muslimanima. Iranci milenijima predstavljaju kulturu i civilizaciju", navodi Zarif na svom postu na Twitteru.



I državni radio i televizija kratko su izvijestili o Farhadijevom osvajanju Oscara iako su brojni Iranci saznali za tu vijest putem društvenih mreža.



Farhadi je bojkotirao ceremoniju dodijele Oscara. On je objavio u januaru nakon što je Trump prvobitno naredio zabranu ulaska da neće prisustvovati ceremoniji u Hollywoodu u znak protesta - čak i u slučaju da on bude izuzet od zabrane, prenosi Associated Press.