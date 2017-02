Vulkan na planini Sinabung u Južnoj Sumatri eruptirao je sedam puta danas, javljaju lokalni mediji, prenosi DPA.

"Do erupcije je došlo oko ponoći i trajala je do 4.50 sati po lokalnom vremenu", kazali je dužnosnik Arif Cahyo iz instituta za vulkanologiju.



Vjetar je pepeo širio sve do Berastagija, turističkog grada u visoravni Karo, jugoistočno od vulkana.



Lokalni dužnosnici u Berastagiju kazali su lokalnom stanovništvu i turistima da nose maske i zaštitu za oči kako bi izbjegli direktan kontakt sa vulkanskim pepelom.



Okolna mjesta su u visokoj pripravnosti, a neki ljudi su i izmješteni iz područja u krugu od sedam kilometara i prebačeni u privremena skloništa.



Planina Sinabung eruptirala je nekoliko puta od septembra 2013. godine, a svaki put je raseljeno više hiljada ljudi.