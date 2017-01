Vrhovni sud Velike Britanije danas je donio odluku da je za pokretanje procesa izlaska te države iz Evropske unije potrebno odobrenje Parlamenta.

Najviše britansko sudsko tijelo odbacilo je navode da bi premijerka Theresa May mogla iskoristiti izvršne ovlasti i pozvati se na Član 50 Lisabonskog sporazuma te tako do kraja marta početi dvogodišnje pregovore o Brexitu bez odobrenja Parlamenta. Ova odluka sada predstavlja komplikaciju za premijerku.



Za Brexit je potrebno predočenje Parlamenta.



Ovime bi bila otvorena vrata za pregovore sa EU koji će vjerovatno trajati blizu dvije godine.



May je obećala poslanicima da će glasati o ishodu pregovora, ali je namjeravala pokrenuti postupak bez njihove odluke.



Vlada sada ovaj zakon mora iznijeti pred Donji dom Parlamenta.



Državni tužilac Jeremy Wright izjavio je da je vlada veoma razočarana, ali će se povinovati sudskoj odluci i učinit će sve što je neophodno da provede presudu, prenosi BBC.