Vlasti Filipina odbile grantove iz EU: Ne miješajte se u naš rat protiv trgovine drogom

Foto: EPA

Filipini neće više prihvatati donacije iz Evropske unije, saopćila je jučer delegacija EU u Manili nakon kritika predsjednika Rodriga Dutertea glede miješanja u njegov smrtonosni rat protiv trgovine drogom.

Filipini neće više prihvatati donacije iz Evropske unije, saopćila je jučer delegacija EU u Manili nakon kritika predsjednika Rodriga Dutertea glede miješanja u njegov smrtonosni rat protiv trgovine drogom.

"Vlada Filipina nas je obavijestila da oni neće više primati nova bespovratna sredstva Evropske unije", kazali su predstavnici delegacije u kratkoj izjavi.



Odluka se odnosi na bespovratna sredstva u vrijednosti od 250 miliona eura (278 miliona dolara), kako je to kazao Franz Jessen, ambasador EU u Manili.



Filipinski vladini zvaničnici nisu odmah komentirali slučaj, kazavši da će saopćenje biti naknadno objavljeno.



Duterte (72) je u više navrata kritikovao evropske zakonodavace i Evropsku uniju zato što osuđuju njegov rat protiv droge koji je oduzeo hiljade života i doveo do upozorenja kritičara na zločin protiv čovječnosti.



U komentarima od prošle godine on se koristio vulgarnim jezikom i pokazao srednji prst u odgovoru Evropskom parlamentu, zato što su izražavali zabrinutost zbog ubistava.