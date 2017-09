Više od polovine Britanaca nije religiozno, prednjače mladi ljudi

Foto: Pixaby

Više od polovine anketiranih stanovnika Velike Britanije, njih 53 odsto, izjavili su da nisu religiozni, pokazuju rezultati novog istraživanja.

Ovo je najveći procenat koji je ikada izmjeren i predstavlja značajno povećanje u odnosu na 48 posto 2015. godine i 31 posto 1983. godine, kada je Britansko udruženje za društvene stavove sprovelo prvu anketu.



Trend je evidentan u svim starosnim grupama, a najizraženiji je među mladima. Čak 71 posto ispitanika starosti od 18 do 24 godine reklo je u istraživanju iz 2016. godine da nisu religiozni, dok ih je godinu dana ranije bilo 62 posto.



Značajniji broj starijih Britanaca i dalje su religiozni i kao vjernici se izjašnjava njih četvoro među desetoro ljudi starosti od 65 do 74 godine. Kod osoba starijih od 75 godina taj procenat je samo 27 posto.



"Najupadljiviji je pad broj pripadnika Anglikanske crkve, ali zbog ovih brojki treba da se zamisle svi vjerski lideri", izjavio je Rodžer Harding, šef istraživačkog centra.



On je ocijenio da će se ovakva tendencija, naročito među mladima, teško promijeniti.



Samo 15 posto Britanaca danas se izjašnjavaju kao pripadnici Anglikanske crkve, što je upola manje nego 2000. godine. Proporcija katolika u britanskom društvu je relativno stabilna i kreće se oko deset posto.



Šest odsto anketiranih rekli su da su pripadnici nehrišćanske vjere, što je smanjenje sa osam odsto 2015. godine i povećanje za dva odsto u odnosu na 1983. godinu. U istraživanju nije navedeno više detalja.



Prošlogodišnjom anketom bile su obuhvaćene 2.942 osobe, a postavljeno im je pitanje: "Da li za sebe smatrate da pripadate nekoj vjeri. Ako da, kojoj?"