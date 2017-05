Antivladinim uličnim protestima u Venecueli u petak su se, tražeći vanredne izbore, pridružili i stariji građani, gnjevni zbog nestašice lijekova i odlaska unučadi iz te južnoameričke zemlje koja prolazi kroz težak period.

Antivladinim uličnim protestima u Venecueli u petak su se, tražeći vanredne izbore, pridružili i stariji građani, gnjevni zbog nestašice lijekova i odlaska unučadi iz te južnoameričke zemlje koja prolazi kroz težak period.

Policijski kordoni blokirali su hiljade demonstranata koji su krenuli u marš kroz Caracas, a sjedokosi demonstranti su kritikovali policajce što im onemogućavaju prolaz, prenosi agencija AP.



"Poštujte starije", uzviknuo je jedan penzioner obrativši se mladim policajcima koji su jedan do drugog stajali držeći plastične štitove.



Demonstranti su pokušali da se probiju do kancelarije nacionalnog ombudsmana, čiji je posao da se bori za građanska prava, ali koga je opozicija okarakterisala kao "branioca diktatora".



Današnji protest, koji je organizovala opoziciona venecuelanska koalicija, nazvan je "Maršem baka i deka", a uslijedio je poslije šestosedmičnih demonstracija protiv vlade predsjednika Nicolasa Madura.



Istovremeno, druga grupa starijih Venecuelanaca, obučenih u crveno, marširala je do predsjedničke palate u znak podrške vladi, navodi američka agencija.