Velika Britanija nakon napada u Manchesteru podigla stepen sigurnosti na najviši nivo

Foto: EPA

Velika Britanija podigla je stepen pripravnosti na najveći nivo nakon terorističkog napada i izjave premijerke Therese May da napadi mogu biti nastavljeni.

Velika Britanija podigla je stepen pripravnosti na najveći nivo nakon terorističkog napada i izjave premijerke Therese May da napadi mogu biti nastavljeni.

Premijerka Velike Britanije Theresa May je rekla da ne želi javnost neopravdano da uzbuđuje, ali da je njihova odluka zasnovana.



"Taj potez uslijedio je nakon što istražitelji nisu bili u mogućnosti da donesu odluku da li je osumnjičeni za napad u Manchesteru djelovao sam", rekla je premijerka.



"Mi stojimo prkosno... Teroristi to nikada neće, a mi ćemo prevladati", kazala je May.



U saopštenju britanske policije navedeno je da će javnost o svim promjenama biti naknadno informirana.



Stepen sigurnosti u Velikoj Britaniji bio je na kritičnom nivou 2006. godine nakon što je otkriven plan napada na avione koji lete preko Atlantika te 2007. godine zbog planiranog napada na londonski klub.



May je rekla kako je akcija kodnog imena Temperer u toku te da će do 5.000 vojnika zamijeniti naoružane policajce u patrolama, pogotovo u slučaju okupljanja velikog broja ljudi kao što su koncerti ili nogometne utakmice.



Vojska će također štititi zgradu Parlamenta, stanice podzemne željeznice i druge objekte od državnog značaja.



Velika Britanije je stepen uzbune do sada podizala dva puta. Prvi put 2006. godine.