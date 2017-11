Velika Britanija izlazi iz EU 29. marta 2019. godine u 23 sata

Foto: EPA-EFE

Premijerka Velike Britanije Theresa May objavila je datum i vrijeme izlaska iz Evropske unije. Velika Britanija prestaje biti članica 29. marta 2019. godine u 23 sata po lokalnom vremenu.

Ovo će još potvrditi parlament, a May je upozorila da neće tolerisati one koji pokušavaju blokirati Brexit. Nova runda pregovora o Brexitu počinje naredne sedmice.



Velika Britanija je odlučila napustiti EU na referendumu održanom 2016. godine s 51,9 posto glasova "za".



"Neka niko ne sumnja u našu odlučnost, Brexit se dešava. Ujedinjeno Kraljevstvo napušta EU 29. marta 2019. godine u 23 sati prema GMT-u", napisala je May.



Parlamentarci su poručili da će biti uloženo 300 amandmana i 54 klauzule.