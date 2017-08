Uskoro počinje vraćanje izbjeglica iz pet evropskih zemalja u Grčku

Foto: EPA

Njemačka, Velika Britanija i druge zemlje počet će slati tražioce azila nazad u Grčku, prvu članicu EU u koju su ušli.

Evropske zemlje počet će uskoro vraćanja izbjeglica u Grčku dok su migranti, koji traže spajanje sa porodicama većinom u Njemačkoj, pojačali proteste u Atini.



Prema odluci koju su osudile grupe za ljudska prava, EU će početi slati tražioce azila nazad u Grčku uprkos činjenici da je ova zemlja u dubokoj ekonomskoj krizi, najtežoj u svojoj modernoj historiji.



Njemačka je već uputila 400 zahtjeva za relokaciju, rekli su zvaničnici u Berlinu i izvori u Vladi u Atini. Velika Britanija, Francuska, Holandija i Norveška također su zatražile da se tražioci azila vrate u Grčku.



Grčki ministar za migracije Janis Muzalas izjavio je za britanski Guardian da očekuje prve povratke u narednih mjesec dana.



"Administrativni dio posla već je počeo. Vraćanje će početi simboličnim brojem kao čin prijateljstva prema drugim članicama EU. Grčka je već toliko primila izbjeglica i pod velikim je pritiskom tako da je prihvatanje dodatnog broja apsurdno, u stvari to bi bila šala da nije tako velika tragedija", rekao je on.



Muzalas kaže da ne zna gdje će ti povratnici biti smješteni, niti da li će ikad napustiti Grčku.



"Ne znam gdje će da idu. To može da bude Atina, ili Teba...", istakao je Muzalas i dodao da su uslovi značajno poboljšani i usklađeni sa standardima EU.