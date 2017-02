Uskoro odluka o novom referendumu o nezavisnosti Škotske

Odluka o raspisivanju novog referenduma o nezavisnosti Škotske mogla bi da bude donijeta narednih sedmica, kazao je za glazgovski "Herald" Ros Grir, poslanik Škotske zelene partije koja je ključni saveznik predsjednice vlade Škotske Nicola Sturgeon, prenosi Reuters.

Foto: EPA

Grir je kazao da će vrijeme potencijalnog drugog škotskog referenduma, za koji britanska agencija navodi da "ankete pokazuju da većina Škota ne želi", biti određen procesom britanskog izlaska iz EU.



Reuters navodi da je Grir bio glavni u kampanji na prvom škotskom referendumu iz 2014. na kojem je nezavisnost odbačena razlikom u glasovima od deset procenata.



"Radimo sada na utvrđivanju vremenskog roka vezanog za Član 50 (Lisabonskog sporazuma EU čijim aktiviranjem počinje Brexit) - to je vrijeme kada će skoro sigurno postati jasno da li će biti (novog) referenduma ili ne", rekao je Grir.



London neće pomoći Škotskoj da održi drugi referendum o nezavisnosti do 2020. godine kada istječe mandat sadašnjeg saziva parlamenta, rekao je u četvrtak britanski ministar odbrane Michael Fallon.



"Ne, zaboravite na to", rekao je Fallon u intervjuu za škotski Herald, odgovarajući na pitanje hoće li London pomoći u održavanju novog referenduma.



"Jasno smo dali do znanja da nema potreba za drugim referendumom", rekao je i za škotski BBC Radio.



Fallon smatra da škotska premijerka Nicola Sturgeon treba poštivati rezultat referenduma iz 2014. na kojem je 55 posto Škota glasalo za ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu.



Sturgeon je na Twitteru poručila da bi bilo "katastrofalno" kada bi London blokirao drugi škotski referendum o nezavisnosti.