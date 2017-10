Urugvaj: Srušio se avion tokom obilježavanja godišnjice avionske nesreće iz 1972. godine

Avion koji je letio tokom memorijalnog događaja organizovanog povodom godišnjice katastrofalne avionske nesreće iz 1972. godine srušio se u Urugvaju.

Spasilačke ekipe tragaju za kopilotom, dok je pilot već na sigurnom. Očevici su rekli da su dvojica pilota bila u avionu Piper J-3 koji je pao u more dok je letio iznad obale u blizini Montevidea, odnosno plaže Pascual.



Čovjek koji je bio na memorijalnom događaju, a koji je preživio nesreću iz 1972. godine, rekao je da je vidio kako avion pada u more. Pilot je doplivao do obale.



Čileanski kopilot Fernando Gonzalez se nije pojavio na obali pa je pokrenuta potraga. On je bio dio grupe koja se okupljala na roštilju dan nakon godišnje ragbijaške prijateljske utakmice između Urugvaja i Čilea, kojom se odaje počast za 29 poginulih u avionskoj nesreći 1972. godine. Ta nesreća se dogodila kada je urugvajski amaterski ragbijaški klub Christian Brothers zajedno s prijateljima i rodbinom putovao u Chile na utakmicu.



Memorijalna utakmica se održava već 44 godine kao podsjetnik na onu koja 1972. godine nažalost nije odigrana zbog nesreće.



U nesreći je tada odmah poginulo 12 ljudi, nakon nekoliko dana je umrlo još šest osoba, a 11 ih je preminulo zbog nedostatka hrane i loših uvjeta. Oni koji su preživjeli morali su jesti tijela mrtvih putnika kako bi preživjeli do dolaska spasilačkih ekipa. O ovoj tragediji je snimljen film pod nazivom "Alive".