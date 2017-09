Portoriko je danas oko 18 i 15 sati, po lokalnom vremenu, pogodio snažni uragan Maria, a vjetar brzine 220 kilometara na sat i rekordne poplave još predstavljaju veliku prijetnju za živote ljudi u ovom karipskom području.

Roofs are peeling off. You can hear the wind. This is in the metropolitan area of Rio Piedras, San Juan, Puerto Rico. #Maria #HurricaneMaria pic.twitter.com/QNu5fS7DnD — Rosaline Cabrera (@rosalinetweets) September 20, 2017

Hurricane Maria so strong it's ripping doors off their frames at the Roberto Clemente Coliseum. #SanJuan #PuertoRico pic.twitter.com/nNx4N1qWr5 — Gadi Schwartz (@GadiNBC) September 20, 2017

Eye of the storm. Sent in by Frances Medina. This is in the metropolitan area of Rio Piedras, San Juan, Puerto Rico. #Maria #HurricaneMaria pic.twitter.com/IxiosX7hJ5 — Rosaline Cabrera (@rosalinetweets) September 20, 2017

Prema pisanju medija i sadržajima s društvenih mreža, Maria je prouzrokovala velike materijalne štete širom portorikanskih ostrva. Širom zemlje nestalo je struje, ulice su preplavljene, putevi neprohodni, stabla iščupana iz korijenja, kuće uništene... Još nije poznato da li ima ljudskih žrtava."Ovo je totalna pustoš. Portoriko više neće biti isti. Ovo je nešto što će imati historijske razmjere", rekao je glasnogovornik portorikanskog guvernera Carlos Mercader.Kako je saopćeno iz Američkog centra za uragane, nakon što se Maria udalji iz centra Portorika, obilna kiša i oluja zadržat će se na ovim ostrvima narednih nekoliko dana. Današnje nevrijeme u Portoriku je najgore koje je pogodilo ovu zemlju u proteklih sto godina."Kiša će predstavljati veliki problem. Svi bi se trebali zadržati u skloništima do kraja dana i sutra ujutru", rekao je za Guardian Mike Brennan, specijalista za uragane.Stanovnici Portorika jučer su se sakrili u oko 500 skloništa širom zemlje. Maria je prije dva dana na ostrvu Dominica usmrtila sedam osoba nakon što je kroz 24 sata prerasla iz tropske oluje u uragan pete kategorije.