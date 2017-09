Uragan Irma zahvatio je otoke Turks i Caicos nakon što je napravio veliku štetu na Karibima te usmrtio najmanje 14 ljudi.

Snažni vjetovi su uništavali sve pred sobom, a uragan je dostigao petu kategoriju. Šteta je načinjena i na Haitiju, gdje je došlo do poplava. Haiti se još uvijek oporavlja od snažnog zemljotresa iz 2010. godine.



Oko 500.000 ljudi je evakuisano iz južnog dijela Floride u nedjelju zbog uragana Irma, koji donosi vjetrove brzine do 270 km/h. Procjenjuje se da je uragan utjecao na 1,2 miliona ljudi, a taj broj bi se mogao povećati do 26 miliona, saopćio je Crveni križ.



Postoji rizik i od brzog šiorenja bolesti u mjestima gdje je je došlo problema s vodovodom i kanalizacijom, a zvaničnici su upozorili da će se broj žrtava povećati.



Uragan Irma je zahvatio otoke Turks i Caicos, nakon čega će se kretati prema Bahamima. Na njegovom putu je i Kuba, nakon čega će zahvatiti Floridu tokom vikenda. Američka agencija za hitne situacije predviđa "razarajući utjecaj".



Na otocima Turks i Caicos živi oko 35.000 ljudi. Uragan Irma je čupao krovove na glavnom otoku Grand Turk, ulice su poplavljene, a oboreni su i stubovi električne mreže. Guverner John Freeman je za BBC rekao da su ljudi u nižim područjima evakuisani i poslani u skloništa. Najviša tačka otoka se nalazi na visini od samo 50 metara.



Uragan Irma je oštetio krovove i u sjevernim dijelovima Dominikanske Republike i Haitija. Na Kupi je obavljena evakuacija turista.



Velika Britanija, Francuska i Holandija su poslale svoje brodove, spasilačke timove i opremu na njihove teritorije koje je zahvatio uragan Irma.