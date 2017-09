Uragan Irma uzrokovao potpuno povlačenje vode iz zaljeva na Bahamima

Snimci s Bahama koji su pogođeni uraganom Irma uznemirili su korisnike društvenih mreža kada su vidjeli da morske vode nema u zaljevu. Ispostavilo se da je ovo rijetka prirodna pojava povezana s uraganom.

The water on the beach in Long Island Bahamas is gone after the hurricane. Tsunamis start off like this.. pic.twitter.com/0GGtaqoGLD — Polamalu (@JihannaTaylor) 9. rujna 2017.

I am in disbelief right now... This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That's as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s — #ForeverFlourish (@Kaydi_K) 9. rujna 2017.

I know it seems weird but strong winds & low tide can pull water out of bays and inlets in hurricanes. Like Reverse storm surge. #Irma pic.twitter.com/VrX4j28zDo — Brad Panovich (@wxbrad) 10. rujna 2017.

Jeziva scena podijeljena je više od 50.000 puta u jednom danu i potresla je korisnike društvenih mreža od kojih su neki tvrdili kako pojava podsjeća na povlačenje vode neposredno prije cunamija.Drugi su tvrdili da to ipak nije slučaj, već da se voda rutinski povukla iz zaljeva.Meteorolozi su nakon analiza utvrdili da se ovo desilo zbog uragana Irma koji je ostavio trag razaranja i na Karibima. Ovu, po mnogima zloslutnu, pojavu prouzrokovala je kombinacija niske plime, niskog pritiska i jakih vjetrova u jednom smjeru, što je gurnulo vodu daleko od dugog uskog zaljeva.Sreća po lokalno stanovništvo, voda se polako, a ne odjednom i u velikim valovima "vratila".