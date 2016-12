Most visine 565 metara, iznad klisure na jugozapadu Kine, za koji kineski državni mediji tvrde da je najviši na svijetu, otvoren je danas za saobraćaj.

Most Beipanjiang, dužine 1,34 kilometra, spaja grad Sjuanvej u provinciji Junan i okrug Shuicheng u pokrajini Guizhou.



Izgradnja mosta trajala je tri godine, a u nju je uloženo blizu 140 miliona dolara, navela je Centralna televizija Kine.



Most koji ima četiri trake skratit će put od Sjuanveja do okruga Shuicheng s više od četiri sata na blizu sat vremena, navodi Centralna televizija Kine.