U Beču najesen izložba o gastarbajterima, prošle godine registrovano 40.000 osoba iz BiH

Foto: Pixabay

U Beču se u oktobru otvara izložba "Podijeljena povijest Viyana Beč Wien" posvećena "gastarbajterima" iz bivše Jugoslavije i Turske te njihovoj ulozi u austrijskom društvu ispričanoj kroz bečku im svakodnevicu.

