U Australiji će za nekoliko decenija biti izmjereno 50 stepeni

U dva najveća australijska grada Sydneya i Melbourneu za nekoliko decenija temperatura bi preko ljeta mogla da dostigne 50 stepeni Celzijusovih, pokazuje nova studija.

Ovi gradovi mogli bi da osjete posljedice globalnog zagrijavanja čak i ako se sprovede odredba iz Pariskog sporazuma o ograničavanju rasta temperature na dva stepena u odnosu na predindustrijsko doba, navode naučnici.



Oni su dodali da bi, u slučaju ispunjenja tog uslova, šanse za dane sa temperaturom od 50 stepeni bile manje, prenio je BBC.



U Sidneju je 2013. godine izmjereno rekordnih 45,8 stepeni, a u Melbourneu 46,4 stepena 2009. godine, navodi se u podacima državne meteorološke službe.



Novom studijom obuhvaćene su samo australijske države Victoria i Novi Južni wels, ali istraživači kažu da i stanovnici ostalih dijelova Australije mogu da očekuju sličan rast temperature.



"Jedna od najtoplijih godina na globalnom nivou bila je 2015, a to bi mogao da postane prosjek do 2025. godine", rekla je vođa istraživanja doktor Sophie Lewis sa Nacionalnog univerziteta Australije.



Istraživanjem, čiji su rezultati objavljeni u žurnalu "Geofizički istraživački zapisi", obuhvaćeni su podaci sakupljeni mjerenjima i klimatski modeli uz pomoć kojih se predviđa temperatura u budućnosti.



Lewis je rekla da dani sa temperaturom od 50 stepeni mogu da se očekuju u periodu od 2040. do 2050. godine.