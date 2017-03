Turska ministrica Fatma Betul: Svijet mora zauzeti stav naspram fašističkih postupaka Holandije

Foto: EPA

Turska ministrica porodice i socijalne politike Fatma Betul Sayan Kaya, vraćena je u pratnji policije prema njemačkoj granici nakon skoro petosatnog čekanja ispred konzulata u Rotterdamu, a okupljeni građani koji su joj pružali podršku rastjerani su primjenom sile.

Ministrica Kaya, poručila je da svijet mora zauzeti stav naspram fašističkih postupaka Holandije.



"Tamo smo otišli da se okupimo s našim narodom i pojasnimo šta će novi sistem vlasti donijeti. To u potpunosti predstavlja slobodu govora i pravo na okupljanje međutim, sve je to pogaženo. Sinoć su u Holandiji sva prava bila neizvjesna. Prema okupljenim građanima krajnje nehumano je postupano, napadani su konjima i psima", kazala je Kaya.



Glasnogovornik Predsjedništva Turske Ibrahim Kalin, u vezi zabrane, poručio je:



"Neka je sram Vladu Holandije koja je pokleknula pred antiislamskim rasistima i fašistima te narušila dugotrajne odnose između Holandije i Turske. Za nekoliko dana u Holandiji će se održati parlamentarni izbori, a sinoć smo vidjeli da je Geert Wilders već na vlasti. To što je Vlada Holandije uputila zabranu turskim ministrima te upotrebila silu protiv mirno okupljenih civila predstavlja 'crni dan za demokratiju Evrope'".