Trumpov zid koštat će 21,6 milijardi dolara, a bit će izgrađen za tri i po godine

Zid duž granice Sjedinjenih Američkih Država i Meksika bit će sačinjen od niza zidova i ograda i koštat će 21,6 milijardi dolara, a za njegovu izgradnju bit će potrebne tri i po godine. Ove informacije navode se u dokumentu američkog Ministarstva nacionalne sigurnosti koji je u ekskluzivnom posjedu Reutersa.

Foto: EPA

Zid duž granice Sjedinjenih Američkih Država i Meksika bit će sačinjen od niza zidova i ograda i koštat će 21,6 milijardi dolara, a za njegovu izgradnju bit će potrebne tri i po godine. Ove informacije navode se u dokumentu američkog Ministarstva nacionalne sigurnosti koji je u ekskluzivnom posjedu Reutersa.

Iz Ministarstva državne sigurnosti nisu željeli dati komentar niti potvrditi informacije, a iz Bijele kuće su rekli da je prerano komentirati izvještaj koji još uvijek nije službeno predstavljen.



Očekuje se da će sekretar američkog Ministarstva državne sigurnosti John Kelly predstaviti izvještaj narednih dana, iako uprava neće nužno poduzeti preporučene mjere.



U izvještaju se navode tri faze izgradnje zida koji će se prostirati na dužini od 2.000 kilometara. Zid bi trebao biti završen do kraja 2020. godine, a 1.046 km granice je već utvrđeno.



Prema izvještaju prva faza će koštati 360 miliona dolara, a pokrit će 42 kilometra u blizini San Diega, Californie, El Pasa i Texasa.



Druga faza izgradnje pokrit će 242 kilometra i to oko Lareda, Texasa, Tucsona, Arizone i El Pasa.



Treća i posljednja faza obuhvatit će izgradnju zida na dužini od 1.728 kilometara.



Prema navodima Reutersa, novac bi trebao biti osiguran do kraja aprila ili maja, a radovi bi trebali početi u septembru ove godine.



Trump je ranije izjavio da bi Kongres trebao unaprijed finansirati zid, ali da će to Meksiko nadoknaditi uvođenjem poreza. Prvi čovjek Meksika je kasnije izjavio da je Donaldu Trumpu naglasio da njegova zemlja neće finansirati zid.