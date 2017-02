Trump zabranio prisustvovanje konferencijama za medije BBC-u, CNN-u, NYT i drugim medijima

Foto: EPA

Bijela kuća zabranila je određenom broju medija prisustvovanje konferenciji za novinare, pišu američki mediji.

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa tako je zabranila ulazak na konferenciju novinarima The New York Timesa, Los Angeles Timesa, Politica, BuzzFeeda, BBC-a i Guardiana.



Riječ je o neformalnom druženju na kojem su novinari trebali razgovarati sa glasnogovornikom Bijele kuće Seanom Spicerom.



CNN navodi da je ulazak u Bijelu kuću bio dozvoljen novinarima zaposlenim u desničarskim medijima poput Breitbart Newsa, The Washington Timesa i One America News Network ističući kako je selektivan pristup administracije Donalda Trumpa neprihvatljiv.



Izvršni urednik New York Timesa Dean Baquet kazao je da se ovakvo nešto nikada nije desilo u historiji Bijele kuće dodajući da su medijske slobode i transparentnost vlade ključne stvari za nacionalni interes.



The Guardian piše da je ovakav potez američke administracije posebno zabrinjavajući ukoliko se uzme u obzir da je samo nekoliko sati prije Donald Trump izjavio kako je većina medija "neprijatelj američkom narodu".



Američki mediji osudili su zabranu poručujući vlastima da Donald Trump mora javnosti pojasniti svoje kontradiktorne izjave.