Trump se žalio zbog prodaje njemačkih auta u SAD-u: Nijemci su loši, veoma loši

Foto: EPA

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je, prema pisanju njemačkog medija, iznio zamjerke na račun Njemačke i njene prodaje automobila na američkom tržištu, kazavši da će on tu praksu prekinuti.

"Nijemci su loši, jako loši", kazao je Trump na susretu s čelnicima Evropske unije, prema pisanju online izdanja njemačkog magazina Der Spiegel.



"Pogledajte milione automobila koji se prodaju u SAD-u. Strašno. To ćemo prekinuti", rekao je Trump sudionicima susreta.



Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker negirao je navode njemačkog medija, kazavši da su one pretjerane.



No, sudeći prema ranijim izjava Donalda Trumpa, pa čak i onima iz jaunara ove godine, pisanje magazina Der Spiegel zvuči prilično uvjerljivo.



Trump bi se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel trebao susresti danas na summitu G7 u Taormini, na Siciliji.



Ni kancelarka Merkel, ni Bijela kuća nisu zasad komentirali pisanje Der Spiegela.