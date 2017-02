Trump napao premijera Australije: Želite nam poslati nove bombaše iz Bostona

U toku telefonskog razgovora o australskom planu za slanje izbjeglica predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump optužio je premijera Australije Malcolma Turnbulla da u SAD pokušava poslati "sljedećeg bombaša iz Bostona".

The Washington Post objavio je informacije o 25-minutnom telefonskom razgovoru koji su za vikend vodili Trump i Turnbull, a tema razgovora bio je plan australskih vlasti za slanje izbjeglica.



Razgovor je završio Trump i to tako što je spustio slušalicu Turnbullu poručujući kako je plan administracije bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame o izbjeglicama "najgori ikada".



The Washington Post navodi da je američki predsjednik kazao premijeru Australije da je razgovarao sa još četiri svjetska lidera uključujući i predsjednika Rusije Vladmira Putina.



Trump se tokom razgovora pokušao nametnuti kao svjetski vođa koji je sposoban voditi procese, a prema riječima neimenovanih američkih dužnosnika sličan stav je zauzima i tokom razgovora sa funkcionerima drugih zemalja.



Odnos SAD-a i Australije posebno je važan s obzirom na to da dvije zemlje historijski imaju jako dobre odnose te da se podržavaju u međunarodnoj politici, ali i ratovima poput onih u Iraku i Afganistanu.



U tom kontekstu Trump je u razgovoru s Turnbullom istakao trajnu snagu i blizinu SAD-a i Australije "koja je presudna za mir, stabilnost i prosperitet u azijsko-pacifičkoj regiji i globalno".



Ipak, to ga nije spriječilo da premijeru Australije jasno kaže u dijelu razgovora o izbjeglicama: "Ja te ljude ne želim". Turnbull nije želio davati nikakve komentare o razgovoru sa američkim predsjednikom poručujući kako je bolje da određeni dijelova razgovora ostanu privatni.



Dogovor o kojem Tramp govori postignut je prošle godine sa Australijom i tokom administracije bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame.



"Da li vjerujete? Obamina administracija saglasila se da će primiti više hiljada ilegalnih imigranata iz Australije. Zašto? Razmotrit ću taj glupavi dogovor", naveo je Trump na društvenoj mreži Twitter.



U sklopu dogovora, Washington se saglasio da će primiti do 1.250 azilanata koji se nalaze u centrima na pacifičkim ostrvima u Papui Novoj Gvineji i Nauru. Zauzvrat, Australija će primiti izbjeglice iz Salvadora, Gvatemale i Hondurasa.