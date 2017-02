Trump najavio veliku modernizaciju američke vojske

Foto: EPA

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da će zatražiti značajno povećanje budžeta za "jednu od najvećih modernizacija vojske u američkoj historiji".

Trump je u govoru na Konferenciji republikanskih aktivista (CPAC) rekao da ima planove za jačanje američke vojske koja je već najsnažnija borbena sila u svijetu, i druge inicijative, ali nije iznio više detalja.



Kako je naveo, cilj mu je suštinsko unapređenje vojske u ofanzivnim i defanzivnim kapacitetima uz zahtjev za značajno povećanje troškova koje će odbranu SAD-a učiniti "većom, boljom i jačom nego ikad".



"Nadajmo se da je nikad nećemo upotrijebiti, ali niko ne treba da se petlja s nama. Niko. Biće to jedna od najvećih vojnih modernizacija u američkoj historiji", rekao je Trump.



On je u intervjuu Reutersu u četvrtak rekao da želi da ojača američki nuklearni arsenal kako bi osigurao da SAD budu u tom smislu predvodnik, jer su, kako je naveo, zaostale po svojim kapacitetima u toj vrsti naoružanja.



Tramp se požalio i na rusko razmještanje krstarećih raketa kao na kršenje sporazuma o kontroli naoružanja, dodajući da će to pitanje pokrenuti kada i ako se bude sreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.



Na to je ranije danas reagovao predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Savjeta Ruske Federacije Konstantin Kosačev upozorivši da bi ta Trumpova najava mogla pokrenuti novu trku u naoružanju između Washingtona i Moskve.