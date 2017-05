Trump najavio skoro imenovanje novog direktora FBI-a

Foto: EPA

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će vrlo brzo imenovati novoga direktora FBI-a, nakon što je pokrenuo političku buru smijenivši Jamesa Comeya koji je istraživao moguću povezanost ljudi iz predsjednikove kampanje s ruskim dužnosnicima.

Trump je novinarima prije polaska u Lynchburg u Virginiji kazao da će možda odluku o Comeyevom nasljedniku donijeti i prije odlaska na svoje prvo službeno putovanje u inostranstvo krajem naredne sedmice, prenosi Al Jazeera.



"Vjerujem da će se ovo razvijati vrlo brzo", kazao je, dodavši da su kandidati koje razmatra uglavnom dobro poznati.



"To su provjereni, dobro poznati, iznimno ugledni i talentirani ljudi. A upravo to želimo za FBI", rekao je Trump.



Comey je tokom predizborne kampanje vodio istragu o elektronskoj pošti demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, ali je kasnije nastavio istragu i u pogledu povezanosti predsjednikovih ljudi s ruskim dužnosnicima. Rusija negira te tvrdnje, a Bijela kuća kaže da nije bilo povezanosti.



Otkaz je Trump opravdao "potrebom za povratkom povjerenja u najvažniju državnu sigurnosnu agenciju".



Jedan dužnosnik Bijele kuće je rekao kako Trump ima u opciji 11 ljudi koji bi mogli zamijeniti Comeya. Vršilac dužnosti direktora FBI-a Andrew McCabe, republikanski senator John Comyn, sudac newyorškog prizivnog suda Michael Garcia i bivša pomoćnica glavnog državnog sekretara Alice Fisher bit će intervjuirani za to mjesto, rekao je dužnosnik administracije.