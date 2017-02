Trump: Izgradnja zida prema Meksiku će početi mnogo ranije od planiranog

Donald Trump (Foto: EPA)

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da će izgradnja zida prema Meksiku početi mnogo ranije nego što je bilo planirano.

On je to izjavio na jednom skupu konzervativaca, obećavši da će se fokusirati na to "da izbaci loše ljude iz SAD-a", prenosi BBC.



U međuvremenu, meksički ministar unutrašnjih poslova Miguel Ángel Osorio Chong rekao je da ta zemlja neće prihvatiti deportovane osobe iz SAD-a ukoliko nisu meksički državljani, prenosi agencija AFP.



On je to izjavio dan nakon sastanka s američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom i ministrom za unutrašnju sigurnost Johnom Kellyjem u Meksiku.