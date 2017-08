Tinejdžer iz Amerike iznenadio je osoblje aerodroma u San Franciscu kada je otvorio sigurnosna vrata aviona nakon slijetanja te skočio na pistu, saopćili su zvaničnici ovog aerodroma.

Here's a look at the plane that a teen apparently jumped from at #SFO this afternoon: https://t.co/WeUos2TVHt pic.twitter.com/7P5JPDQufs — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 1, 2017

17yr old in custody after opening emergency exit & jumping from #Copa airlines flight at #SFO. No motive given. pic.twitter.com/yPH99l2Ndb — KenWayne (@KenWayneKTVU) August 1, 2017

Glasnogovornik aerodroma Doug Yakel rekao je kako je 17-godišnjak nakon incidenta uhapšen i priveden u policijsku stanicu.Avion kompanije Copa Airlines koji je letio iz Panama Cityja sletio je danas poslije 12 sati, po lokalnom vremenu, na aerodrom u San Franciscu. Dok je avion čekao na pisti da se otvore izlazi aerodroma, tinejdžer je protrčao kroz osoblje, otvorio sigurnosna vrata i skočio na asfalt. Prema riječima stjuardesa, on je izgledao kao da je pod emocionalnim stresom, ali njegovi motivi još nisu poznati.Policijski zvaničnici potvrdili su kako je tinejdžer američki državljanin koji je sam putovao. On nije zadobio opasne povrede u incidentu, niti je oštetio pistu ili avion.Ostali putnici su uredno prevezeni do izlaza gdje su se iskrcali iz aviona.