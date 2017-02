The Guardian: Ako želite vidjeti američku budućnost s Trumpom, pogledajte Tursku s Erdoganom

Britanski The Guardian uporedio je američkog predsjednika Donalda Trumpa s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, ističući da se oba lidera koriste skoro identičnim načinima vođenja politike.

The Guardian je posebno kritikovao premijerku Velike Britanije Theresu May koja se u odvojenim posjetama sastala s Trumpom i Erdoganom, pitajući da li su Velikoj Britaniji uopće potrebni prijatelji poput njih dvojice.



Mnogi stanovnici Turske su nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a pomislili: "Dobro došli u naš svijet". Kako navode, riječ je o svijetu zavjere, okrivljavanja vanjskih sila za unutrašnje probleme, svijetu napada na medije, korištenju religije kao alata i igranja s riječi "terorist".



Guardian piše da bi bilo mudro napraviti spiralu autoritarnosti u Turskoj, koja će služiti kao jasno upozorenje šta bi se moglo dogoditi svijetu ako ne bude stajao uz Trumpa, jer ono što američki predsjednik namjerava uraditi Erdogan je već sproveo.



Podsjećaju da je Turska ne toliko davno predstavljana kao demokratski svjetionik na Bliskom istoku, dok danas vlasti u ovoj zemlji šire strah i paranoju koja je dodatno utjecala na radikalizaciju zemlje i ušutkivanje svih onih koji se ne slažu s režimom.



Od demokratske Turske na taj način stvorena je zemlja u kojoj hapse protivnike vlasti koji pri tome bivaju mučeni ili podvrgnuti drugim torturama. Kao jedan od primjera navode i uručivanje otkaza masi ljudi pod optužbama da su povezani s neuspjelim pokušajem državnog udara.



"Oni su ostali bez zaposlenja ili finansijske podrške. Nakon toga slijedila su samoubistva. Najnovije informacije govore da je Turska zemlja koja je najviše na svijetu hapsila novinare", piše Guardian.



Uprkos svemu tome reakcije britanske premijerke na evidentne nepravilnosti na svjetskoj političkoj sceni ostale su neprimjetne, a razlog tome je očito novac. Guardian navodi da je May blago reagovala i na Trumpovu zabranu da se državljanima sedam zemalja s većinskim muslimanskim stanovništvom zabrani ulazak u SAD.



Što se tiče uspordbe Erdogana i Trumpa, Guardian piše da se obojica koriste retorikom patriotizma koja ide čak do tačke nacionalizma, da su obojica protivnici pobačaja te da su skloni objektiviziranju žena i pogrešnom shvatanju feminizma. Pored toga, obojica su zaposlili zetove na važnim pozicijama i teško podnose kritike koje dolaze, posebno od novinara i komičara.



Erdogan i Trump također su ocjenjivali kako mediji kreiraju "lažne vijesti" o njima, obračunavajući se s opozicijom na način da se protivnici okrive za izazivanje haosa.



"Erdogan više ne predstavlja dobro za Tursku, baš kao što ni Trump nije dobro za Ameriku. Oni mijenjaju identitete svojih država", piše Guardian.