Svrgnuti zvaničnici Katalonije danas se trebaju pojaviti na sudu, moguća hapšenja

Foto: EPA-EFE

Svrgnuti članovi katalonske regionalne vlade dobili su poziv da se pojave na Vrhovnom sudu Španije pred kojim su osumnjičeni za pobunu i zavjeru zbog održavanja referenduma o nezavisnosti ove regije koji je proglašen nelegalnim.

Madridski sud pozvao je 13 službenika i bivšeg lidera Katalonije Carlesa Puigdemonta koji je već najavio da će ignorisati poziv.



"Ovo je političko suđenje", rekao je Puigdemont iz Brisela.



Tužilac bi mogao narediti njihovo hapšenje ukoliko se ne pojave. Optužnica još nije formalno potvrđena. Sudija će odlučiti da li treba da idu u zatvor dok traje istraga koja bi dovela do potencijalnog suđenja, ali im može odrediti i jamčevinu te im narediti da predaju svoje pasoše.



Nije poznato koliko osumnjičenih će se uopće pojaviti na sudu.



"Ovi pozivi su dio postupaka koji nemaju pravnu osnovu i samo nastoje kazniti ideje", kazao je svrgnuti katalonski lider.



Istakao je da će se vratiti u Španiju ako njegove kolege dobiju garanciju da će imati pošteno suđenje. Španska vlada insistira da nema utjecaja na pravosuđe, ali ako dođe do toga da katalonskim zvaničnicima bude određen pritvor bez kaucije, to će uzrokovati ljutnju među pristalicama nezavisne Katalonije te bi mogli izbiti nemiri.

Sud je osumnjičenima dao rok od tri dana da plate depozit od 6,2 miliona eura za eventualne troškove.