Suđenje za zločine u Doboju: Ljude nesrpske nacionalnosti su zatvarali, dok su Srbe ostavljali

Na suđenju za zločin počinjen na području Doboja, svjedok Tužilaštva BiH je kazao da je jedinica “Crvene beretke” na planinu Ozren stigla sredinom aprila 1992. godine i da je početkom maja zauzela najvažnije objekte u gradu.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Obren Petrović, gradonačelnik Doboja, svjedočio je da je intervencijom Srpske demokratske stranke (SDS) 4. juna 1991. imenovan za načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Doboju.



Krajem 1991. i početkom 1992. godine, kako je rekao svjedok, bilo je eksplozija na imovini hrvatskog i bošnjačkog stanovništva u Doboju, a eksploziv je podmetnut i u prostorije SDS-a.



Petrović se prisjetio kako je SDS tražila da se repetitor na brdu iznad Doboja okrene kako bi se pratio program iz Beograda. Tada je, kako je kazao, ekipa s Radio-televizije (RTV) Sarajevo došla kod načelnika Centra službi bezbjednosti (CSB) Andrije Bjeloševića kako bi se tehnički pregledali repetitori.



“Ja sam kao načelnik SJB-a prihvatio da idem s njima. Zatekli smo maskirane vojnike koji su čuvali repetitor. Meni su oduzeli dokumente, pištolj... maltretirali nas malo”, izjavio je Petrović i dodao da su vojnici bili iz “jedinice Milovana Stankovića, koji je naoružavao i formirao jedinice”.



Prema njegovom kazivanju, specijalna jedinica “Crvene beretke” na Ozren je došla sredinom aprila 1992. godine. Kako je rekao, tada je počela obuka vojske i policije, a izvjesni Rajo Božović je rukovodio njima.



Petrović je kazao da je 2. maja 1992. vidio kako su “Crvene beretke” došle u školu u Lipcu i razgovarale sa Stankovićem. Među njima su, kako je svjedok čuo, bili i “Bijeli orlovi”. Rekao je da je na postrojavanju bio i Krizni štab.



“I to je ukazivalo da će se nešto desiti. Krizni štab Doboj je formiran početkom 1992. Borislava Paravca i Milana Ninkovića sam, mislim, vidio ispred škole za vrijeme postrojavanja. Bjeloševića sam u jednom trenutku vidio kada je išao po Stankovića”, prisjetio je svjedok.



On je kazao da je Božovića viđao u CJB-u kada bi povremeno dolazio kod načelnika Bjeloševića.



Ninković, Paravac, Bjelošević i Milan Savić optuženi su da su od početka maja 1992. do kraja 1993. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. Na teret su im stavljeni napadi vojske, policije i paravojnih formacija, prilikom kojih su civili ubijani i zarobljavani te odvođeni u logore.



U to vrijeme Paravac je bio predsjednik, a Ninković član Kriznog štaba općine Doboj, Bjelošević načelnik CSB-a Doboj, dok je Savić bio njegov zamjenik.



Petrović je ispričao da su, nakon postrojavanja, u noći 2. na 3. maj “Crvene beretke” zauzele značajne objekte u Doboju, te da su ljude nesrpske nacionalnosti koji su obezbjeđivali te objekte zatvorili, dok su Srbe ostavljali. Petroviću je rečeno kako su odvedeni u zatvor.



“Poslije 3. maja sastav SJB-a i CSB-a se potpuno promijenio. Samo su Srbi ostali. Kod Milana Savića je postojao spisak ljudi koji trebaju biti uhapšeni. Vidio sam taj spisak. Ne znam ko ga je pravio. Ljudi na spisku su bili poznati i ugledni Bošnjaci i Hrvati. Oni su privođeni, hapšeni, neki su pobjegli. Ima ljudi koji su poginuli”, izjavio je on.



Svjedok je naveo da je krajem 1992. s mjesta načelnika SJB-a smijenjen jer je, po njegovom mišljenju, pomagao Bošnjacima i Hrvatima.



Petrovićevo svjedočenje nastavlja se 28. februara.