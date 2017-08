Kevin Vitto se u Houston doselio u februaru. Do pojave uragana Harvey nije ni shvatao šta nosi život uz branu. Njegova porodica je jedna od 2.500 onih čiji bi domovi mogli biti poplavljeni od brane Addicks, a još 670 je ugroženo od brane Barker.

Te dvije velike brane počele su da se prelivaju, a inžinjeri puštanjem vode pokušavaju smanjiti pritisak, zbog čega bi okolni kvartovi mogli biti poplavljeni.



Nivo vode koji je donio uragan danas je porastao do novog rekorda. Dok se zvaničnici trude upravljati i kontrolisano izbacivati vodu na branama, sve više kvartova biva poplavljeno. U veoma teškom stanju su područja čak i 32 kilometra zapadno od centra.



Kako sada stvari stoje, neki dijelovi potopljenog grada mogli bi ostati pod vodom sedmicama, pa čak i mjesecima.



Kiša koja se sručila na američku državu Texas tokom oluje Harvey oborila je rekord u količini padavina u toj južnoj američkoj državi i vjerovatno i SAD-u. Broj žrtava popeo se na najmanje 30. Hiljade ljudi primorano je da napusti domove, a ukupni ekonomski troškovi i šteta procjenjuju se na 42 milijarde dolara.



Nakon što se na nebu konačno ukazalo sunce, porasle su nade u poboljšanje situacije, a lokalno stanovništvo u distriktu Memorial izašlo je u šetnju, djeca su se igrala na ulicama, a pojedini auti oprezno kretali cestama na kojima semafori ne funkcionišu, javlja Houston Chronicle.



Ipak, strah od onoga što bi se moglo dogoditi ako dođe do pucanja brane mnogima ne da zaspati. Zdanjem iz 1940-ih godina upravlja federalna vlada čije snage vrše popravke štete koju je uragan Harvey donio. Vojni helikopteri kruže nebom veći dio dana, a u večernjim satima u blizini je niz parkiranih vozila službi koje ulažu velike napore u spašavanje oslanjajući se i na volontere civile.



Kevin Vitto s početka ove priče živi u dvospratnici sa bazenom koji je sada pretvoren u jezero. Sa suprugom i dvogodišnjim sinom živi na drugom spratu.



"Dijete ne razumije šta se dešava, misli da se zabavljamo dok hodamo kroz vodu. Rekli su nam da bi tokom dana moglo nestati struje pa smo odlučili da ipak odemo", kaže on.



Uragan Katrina prije 12 godina sručio se na područje New Orleansa, a Vitto je u to vrijeme živio u Lafayetteu i doživio tek manje poplave na ulicama i nestanak struje. Tropska oluja Harvey pokazala mu je prave "zube".



"Tamo gdje smo odrastali navikli smo na poplave, ali ne ovolike", rekao je ovaj inžinjer koji ne može na posao i pokušava ostati smiren. "Znam da Bog ima plan, tako da nisam previše zabrinut".



Na blokiranim ulicama najčešće se samo vide volonteri koji više i ne broje koliko su ljudi spasili čamcima.



Jack, muškarac koji ne želi otkriti svoje prezime, protekle dvije noći spavao je u svom automobilu parkiranom na benzinskoj stanici. Kaže da nema kuda otići.



"Postao sam beskućnik", kazao je. "Dva dana sam na benzinskoj. Imao sam nešto novca ali sam ga potrošio na hranu".



Na njegovoj majici piše "Nada", a automobil mu je parkiran samo nekoliko stotina metara od potopljenog dijela grada.



"Nemam novca, nemam goriva", ponavlja. "Nikad nisam vidio ovoliko vode, ovo je zaista puno. Samo se nadam da više neće padati kiša".